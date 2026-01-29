कोलंबिया का विमान वेनेजुएला सीमा के पास लापता, एक सांसद सहित कुल 15 लोग थे सवार

कोलंबिया में एक विमान लापता हो गया. विमान में एक सांसद सहित 15 लोग सवार थे. सरकारी एयरलाइन सतेना और एयरोस्‍पेस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. यह विमान वेनेजुएला से लगती कोलंबिया की अशांत सीमा के पास से लापता हुआ है. स्थानीय सांसद विल्मर कैरिलो ने कहा कि हमें दुर्घटना की सूचना मिली है और हम चिंतित हैं. विमान में मेरे सहयोगी डायोजेन्स क्विंटरो भी यात्रा कर रहे थे.

विमान में 13 यात्री और चालक दल के दो सदस्‍य सवार थे. विमान ने सीमावर्ती शहर कुकुटा से उड़ान भरी थी और इसके कुछ ही देर बाद इसका नियंत्रण टावरों से संपर्क टूट गया. विमान को पास ही के ओकाना में उतरना था.

पहाड़ी इलाका और गोरिल्‍ला समूह का नियंत्रण

यह इलाका पहाड़ी है, जहां मौसम में काफी बदलाव आते रहते हैं. इस इलाके के बड़े हिस्‍से पर कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी (जिसे स्पेनिश संक्षिप्त नाम ELN से जाना जाता है) का नियंत्रण है.



एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "विमान को दोपहर 12:05 बजे के आसपास उतरना था." हवाई अथॉरिटी के मुताबिक, सिक्‍योरिटी और सर्च प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए हैं. खबर है कि एक सांसद और एक उम्मीदवार भी विमान में सवार थे.

कैरिलो ने शांति बनाए रखने का किया आह्वान

स्थानीय सांसद विल्मर कैरिलो ने कहा, "हमें विमान दुर्घटना की सूचना मिली है, जिससे हम चिंतित हैं... जिसमें मेरे सहयोगी डायोजेन्स क्विंटरो, कार्लोस साल्सेडो और उनकी टीमें यात्रा कर रही थीं."



क्विंटरो कोलंबिया की संसद के सदस्य हैं और साल्सेडो आगामी चुनावों में उम्मीदवार हैं.

कैरिलो ने कहा, "हम शांति बनाए रखने का आह्वान करते हैं और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा करते हैं."

विमान बीचक्राफ्ट 1900 ट्विन-प्रोपेलर विमान है, जिसका संचालन निजी चार्टर फर्म SEARCA करती है.

