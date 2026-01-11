- कोलंबिया में चार्टर विमान दुर्घटना में छह लोगों की मौत हुई है, जिसमें गायक येइसन जिमेनेज भी शामिल हैं.
- विमान जुआन जोस रोंडॉन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ऊंचाई हासिल करने में विफल रहा और एक खेत में गिर गया.
- हादसे में मरने वाले छह लोगों में येइसन जिमेनेज के अलावा पायलट और उनकी टीम के चार सदस्य शामिल हैं.
कोलंबिया के बोगोटा में एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में कोलंबिया के लोकप्रिय गायक और गीतकार येइसन जिमेनेज भी शामिल हैं. इसके बाद जिमेनेज को चाहने वालों में दुख की लहर फैल गई. विमान दुर्घटना में जिमेनेज की मौत ने उनके प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है. सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और प्रशंसक भावुक संदेश पोस्ट कर रहे हैं. यह विमान दुर्घटना कोलंबिया के बोयाका प्रांत में हुई.
विमान दुर्घटना की शुरुआती जांच से पता चलता है कि चार्टर विमान जुआन जोस रोंडॉन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ऊंचाई हासिल करने में विफल रहा और आखिरकार रनवे के नजदीक ही एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटनास्थल से मिले वीडियो में एक छोटे विमान का मलबा आग की लपटों में घिरा दिखाई दे रहा था. यह घटना बोयाका में पाइपा और दुइतामा के बीच के इलाके में हुई.
निजी विमान से यात्रा कर रहे थे जिमेनेज
अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में जिमेनेज और पायलट सहित कुल छह लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले अन्य चार लोग जिमेनेज की टीम के सदस्य थे.
जिमेनेज ने बोयाका में प्रस्तुति दी और मारिनिला में अपने एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेडेलिन एयरपोर्ट पर जाने के लिए एक निजी विमान से यात्रा कर रहे थे.
सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर रहे प्रशंसक
येइसन जिमेनेज के विमान दुर्घटना में मौत की खबर सुनने के बाद से ही उनके प्रशंसक बेहद दुखी हैं और सोशल मीडिया पर लगातार भावुक पोस्ट कर रहे हैं.
एक शख्स ने कहा कि उनकी मौत ने मेरे दिल को झकझोर कर दिया है तो एक अन्य शख्स ने लिखा "येइसन जिमेनेज ने कई बार हवाई दुर्घटना में मरने का सपना देखा था और आज ही वह 5 अन्य लोगों के साथ एक हवाई दुर्घटना में मारे गए. यह बहुत दुखद है."
