चीन की महत्वकांक्षा चरम पर है. चीन के चंद्र कार्यक्रम के मुख्य डिज़ाइनर के अनुसार, चीन को 2030 तक चंद्रमा पर पानी या ऑक्सीजन बनाने का परीक्षण कर लेना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पर बसने के लिए चीन और अमेरिका के बीच होड़ तेज हो गई है.

'जर्नल ऑफ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन' में छपने वाले एक शोध पत्र में, भौतिक विज्ञानी वू वेइरेन और उनकी टीम ने कहा है कि चीन को अपने अगले रोबोटिक 'चांग-ए' मिशन या इंसानों को भेजने वाले नियोजित मिशन के दौरान, कम से कम एक अहम तकनीक साबित करनी होगी—जैसे कि चंद्रमा की धूल भरी सतह से बर्फ निकालना या ऑक्सीजन प्राप्त करना. उनकी योजना के अनुसार, 2040 तक एक छोटा डेमो प्लांट लगाया जाएगा जो पानी, ऑक्सीजन और निर्माण सामग्री तैयार करेगा, और 2050 तक बड़े पैमाने पर खनन (माइनिंग) का काम शुरू किया जाएगा.

वू वेइरेन ने अनुमान लगाया कि एक पीढ़ी के भीतर ही 'स्पेस माइनिंग' (अंतरिक्ष खनन) एक वास्तविक उद्योग बन सकता है. उन्होंने लिखा, "यह माना जा सकता है कि अगले 20 साल, अंतरिक्ष संसाधनों के लिए एक अहम दौर होंगे. इस दौरान ये संसाधन वैज्ञानिक खोज से आगे बढ़कर विकास और उपयोग के चरण में पहुंचेंगे, और तकनीकी उपलब्धियां औद्योगिक इस्तेमाल का रूप लेंगी."

अमेरिका फिर भी चीन से आगे

लेखकों ने यह भी माना कि चीन दीर्घकालिक योजना बनाने के मामले में पीछे है. उन्होंने कहा, "चीन ने अभी तक अंतरिक्ष संसाधनों के विकास और उपयोग के लिए कोई विशेष रणनीति या मध्यम से दीर्घकालिक योजना जारी नहीं की है." उन्होंने बताया कि इसके विपरीत, अमेरिका ने दो दशकों से भी अधिक समय से चंद्रमा के संसाधनों को अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अहम आधार माना है.

पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 2004 में नासा से इन संसाधनों के उपयोग पर अध्ययन करने को कहा था. वहीं, 2015 के एक कानून के तहत, अमेरिकी नागरिकों को अंतरिक्ष से निकाली गई चीजों का मालिकाना हक रखने और उन्हें बेचने की अनुमति दी गई है.

2020 में, ट्रंप प्रशासन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि अमेरिका बाहरी अंतरिक्ष को 'वैश्विक संपत्ति' नहीं मानता है, और इसने अमेरिकी नागरिकों को वहां के संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित किया.

उसी साल, नासा के 'आर्टेमिस' मिशन ने इन संसाधनों को चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाने और भविष्य में मंगल ग्रह तक मानवयुक्त यात्राएं भेजने के लिए एक मुख्य आधार के रूप में पेश किया. लेकिन यह होड़ केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि चंद्रमा की मिट्टी में क्या मौजूद है.

दोनों देशों में लगी है रेस

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी जगहें हैं, जो "राष्ट्रीय अंतरिक्ष अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना" बन सकती हैं. इनमें सबसे प्रमुख हैं 'लैग्रेंज पॉइंट्स'. यहां पृथ्वी और चंद्रमा - या सूर्य और पृथ्वी - का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक-दूसरे को संतुलित कर देता है. इस वजह से, कोई भी अंतरिक्ष यान बहुत कम ईंधन खर्च करके एक ही जगह पर स्थिर रह सकता है. शोधकर्ताओं की टीम ने इन्हें चंद्रमा के आसपास निगरानी रखने के लिए एक आदर्श स्थान और आगे की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक अहम केंद्र बताया है.

शोधकर्ताओं की सूची में एक और जगह थी - चंद्रमा के चारों ओर बने चौड़े और बेहद स्थिर लूप, जिन्हें 'डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट' (दूरस्थ प्रतिगामी कक्षाएं) कहा जाता है. यहां तैनात कोई अंतरिक्ष यान बहुत कम ईंधन के साथ सालों तक टिका रह सकता है.

दोनों देशों ने पहले ही इन जगहों का इस्तेमाल किया है. 2018 में लॉन्च होने के बाद, चीन का 'क्वेकियाओ' रिले सैटेलाइट चंद्रमा के पीछे एक 'लैग्रेंज पॉइंट' के पास तैनात किया गया था. इसने पृथ्वी को चंद्रमा के दूसरी तरफ मौजूद 'चांग-ई 4' लैंडर से जोड़ा. वहीं, नासा ने 2022 में 'आर्टेमिस 1' टेस्ट फ्लाइट के दौरान अपने बिना चालक वाले 'ओरियन' कैप्सूल को एक 'डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट' में भेजा था.

निजी कंपनियों का मांगा सहयोग

काम की गति बढ़ाने के लिए, वू और उनके साथियों ने बीजिंग से आग्रह किया कि वे डीप-स्पेस (गहरे अंतरिक्ष) से ​​जुड़े कार्यों में और अधिक निजी कंपनियों को शामिल करें. उनका कहना है कि अभी ऐसी कंपनियों के पास बड़े मिशनों से जुड़ने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है. अमेरिका में, नासा की चंद्रमा योजनाओं में निजी कंपनियां पहले से ही अहम भूमिका निभा रही हैं; उदाहरण के लिए, पिछले साल 'फायरफ्लाई एयरोस्पेस' ने चंद्रमा पर अपना एक यान उतारा था.

वू की टीम का सुझाव है कि इस उद्योग को एक राष्ट्रीय फंड का समर्थन मिलना चाहिए. इसमें सरकारी मिशनों को नेतृत्व करना चाहिए, निजी निवेशकों को साथ आना चाहिए, और बाजार की मांग से इस पूरे प्रयास को और बढ़ावा मिलना चाहिए.

यह भी पढ़ें | दो SDM ने मंदिर में रचाई शादी, PCS अफसर अकलेश नौडियाल और यक्षी अरोड़ा कौन हैं?