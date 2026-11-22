अरुणाचल में LAC पर तनाव के बीच भारत-चीन की कोर कमांडर लेवल वार्ता, सर्दियों से पहले टकराव रोकने पर जोर
अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की दूसरे दौर की वार्ता हुई. वाचा-दमाई में हुई मीटिंग में गश्त के दौरान टकराव रोकने और बातचीत के रास्ते खुले रखने पर चर्चा की गई.
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200 करोड़ की शादी ने कैसे 90,000 करोड़ के 'महादेव बेटिंग साम्राज्य' का किया भंडाफोड़?
सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने उससे पूछताछ करने का बड़ा मौका है. ईडी की शिकायत में उसे मुख्य प्रमोटर और लाभार्थी बताया गया है. सीबीआई के दो मामलों में भी वह आरोपी है.
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मौसम की करवट या कयामत नजदीक? मक्का में बारिश से क्यों दुनिया हैरान, चर्चा में 4 हजार साल पुरानी कहानी
करीब 4000 साल पहले रेगिस्तानी इलाके मक्का में ज़मज़म फूटा था. अब वहां बारिश और फ्लैश फ्लड बढ़ रहे हैं. पिछले 38 साल के डेटा में बारिश 35.37 मिलीमीटर प्रति दशक बढ़ी है.
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'कोविड की तरह ही दिल्ली प्रदूषण...', WHO की पूर्व साइंटिस्ट की चेतावनी, वक्त से पहले मौत और प्रीमेच्योर बर्थ का खतरा
WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को COVID जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया है. उन्होंने कहा कि PM2.5 की मात्रा गर्भ से ही बच्चे को नुकसान पहुंचाता है.
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जासूसी के खेल में अमेरिका को चीन ने दे दी पटखनी, एनवीडिया कांड से ट्रंप सरकार में खलबली
हाल के इतिहास के सबसे चर्चित अमेरिकी कारोबारियों में से एक का चीन के साथ जुड़ाव, कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. प्रशासन के भीतर से मिल रही जानकारी से पता चलता है कि व्हाइट हाउस में या उसके आसपास कोई व्यक्ति इससे खुश नहीं हैं.
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अमेरिका मिडटर्म चुनाव 2026: अपने 'गढ़' भी हार गई ट्रंप की पार्टी, समझिए आखिर कैसे हुआ ये?
अमेरिका का मिडटर्म चुनाव कई मायनों में काफी अहम है. इसने अब तक के चुनावी गणित को बदलकर रख दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ों में डेमोक्रेट्स ने सेंध लगा दी है.
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अब ड्रोन ही तय करेंगे कौन बचेगा और कौन नहीं, 5 साल का भी वक्त नहीं; NDTV वर्ल्ड समिट में CIA के पूर्व डायरेक्टर
NDTV वर्ल्ड समिट में CIA के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेट्रियस ने बताया कि अगले 5 साल में ड्रोन वॉरफेयर युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल देगा. उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन हाई-टेक ड्रोन युद्ध सबसे बड़े बदलाव का उदाहरण है.
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'मुझे पीटा और कहा- इसके अंदर से सारी क्रांति निकालो', छात्रसंघ बहाली के लिए अनशन के बीच जामिया ने बनाई कमेटी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 12 अक्टूबर से स्टूडेंट यूनियन बहाली के लिए हंगर स्ट्राइक चल रही है. छात्र जासिम ख़ां ने प्रॉक्टर टीम पर लात मारने और घसीटने का आरोप लगाया. प्रशासन ने कई छात्रों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है.
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Opinion: भारत को बार बार इतने हल्के में क्यों ले रहा है अमेरिका, 'ब्रेकअप' आसान होगा या नहीं?
क्या अमेरिका में लोकल टैलेंट पूरी तरह से भारतीय टैलेंट की जगह ले सकता है? US भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने में सबसे आगे क्यों है.
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12 दिन से भूख हड़ताल पर JNU छात्र; जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम, ट्रांसजेंडर्स के लिए हॉस्टल सहित NTA से दूरी भी है डिमांड लिस्ट में
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है. 3 अक्टूबर से JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा सहित 17 स्टूडेंट्स 'साबरमती टी पॉइंट' पर कई मांगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
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रनवे भी नहीं, कामचलाऊ प्लेन... जब वायुसेना ने कश्मीर बचाने के लिए हथियारों से नहीं, जिगर से लड़ा था युद्ध
8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था. आज 94 साल हो गए हैं. ऐसे में जानते हैं वायुसेना के उस ऑपरेशन के बारे में जिसने कश्मीर को बचाया.