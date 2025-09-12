चार्ली कर्क के संदिग्ध किलर का वीडियो सामने आया... गोली मारने के बाद 15 फीट ऊंची छत से कूदकर भागा

Charlie Kirk Murder Case: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी, राइटविंग युवा एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की सरेआम हत्या करके भागते शूटर का वीडियो सामने आ गया है. FBI ने उस संदिग्ध शूटर की नई तस्वीरें जारी करने के साथ-साथ एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें 10 सितंबर को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क की हत्या के बाद का मंजर कैद है. FBI के अननुसार वीडियो में दिख रहा है कि शूटिंग के बाद, संदिग्ध छत से कूदता है और यूनिवर्सिटी से भाग जाता है.

FBI के अनुसार छत से जमा किए गए सबूतों में शूटर के जूते के निशान, बांह के निचले हिस्से की छाप और हथेली की छाप (फिंगरप्रिंट) शामिल है. शूटर ने हत्याकांड में जिस गन और गोलियों का इस्तेमाल किया उसे यूनिवर्सिटी के पास एक जंगली इलाके से बरामद किया गया है.

पहले FBI ने जारी की थी तस्वीरें

इससे पहले FBI ने संदिग्ध की कई तस्वीरें जारी की थीं. ये तस्वीरें किसी CCTV फुटेज से ली गई लगती हैं. इसमें बेसबॉल कैप और धूप का चश्मा पहने एक युवक एक इमारत की सीढ़ी पर जाता दिख रहा है. FBI के साल्ट लेक सिटी ऑफिस ने गुरुवार, 12 अगस्त (अमेरिकी समयानुसार) को तस्वीरें शेयर करते हुए X पर लिखा, "हम यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली कर्क की घातक गोलीबारी के संबंध में संदिग्ध इस व्यक्ति की पहचान करने में जनता की मदद मांग रहे हैं."

अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध एक कॉलेज-आयु वर्ग का व्यक्ति है. FBI ने कर्क की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 100,000 डॉलर तक के इनाम की घोषणा की है.

कैसे हुई कर्क की हत्या?

31 साल के कर्क बुधवार (अमेरिकी समय) को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनपर गोली चली. इससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. कर्क को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्क गोलीबारी से ठीक पहले दर्शकों के एक सवाल का जवाब दे रहे थे.