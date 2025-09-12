सिर पर बेसबॉल कैप, आंखों पर चश्मा... चार्ली कर्क हत्याकांड में FBI को इस संदिग्ध की तलाश, नई तस्वीरें जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी, राइटविंग युवा एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की सरेआम हत्या ने पूरे अमेरिका को सन्न कर दिया है. भले मामले की जांच कर रही FBI ने हत्‍यारे की राइफल बरामद कर ली है लेकिन हत्यारा अभी भी पकड़ से बाहर है. अब FBI ने उस संदिग्ध शूटर की नई तस्वीरें जारी की हैं. ये तस्वीरों में किसी CCTV फुटेज से ली गई लगती हैं. इसमें बेसबॉल कैप और धूप का चश्मा पहने एक युवक एक इमारत की सीढ़ी पर जाता दिख रहा है.

FBI के साल्ट लेक सिटी ऑफिस ने गुरुवार, 12 अगस्त (अमेरिकी समयानुसार) को तस्वीरें शेयर करते हुए X पर लिखा, "हम यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली कर्क की घातक गोलीबारी के संबंध में संदिग्ध इस व्यक्ति की पहचान करने में जनता की मदद मांग रहे हैं."

चार्ली कर्क की कैसे हुई हत्या?

31 साल के कर्क बुधवार (अमेरिकी समय) को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनपर गोली चली. इससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. कर्क को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्क गोलीबारी से ठीक पहले दर्शकों के एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमलावर ने लगभग 180 मीटर दूर एक इमारत से गोली चलाई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने करीबी दोस्त चार्ली किर्क के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि चार्ली अमेरिका के युवाओं के दिल को सबसे अच्छे से समझते थे और सभी, खासकर ट्रंप, उन्हें बहुत प्यार करते थे. ट्रंप ने चार्ली की पत्नी एरिका और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

इसके साथ ही, उन्होंने चार्ली के सम्मान में पूरे अमेरिका में झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया.

कौन थे कर्क?

चार्ली कर्क ने 2012 में 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए (टीपीयूएसए) की स्थापना की, जो अमेरिका का प्रमुख कंजर्वेटिव छात्र संगठन है. इस संगठन ने 800 से अधिक कॉलेजों में अपनी शाखाएं बनाईं और युवा कंजर्वेटिव वोटरों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2024 के चुनाव में, जहां इसने ट्रंप की दोबारा जीत में बड़ा योगदान दिया. कर्क ट्रंप के करीबी दोस्त और राजनीतिक सहयोगी थे. वे अक्सर व्हाइट हाउस में दिखाई दिए और ट्रंप की दूसरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की जांच में भी शामिल रहे.

इस साल की शुरुआत में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ डेनमार्क के क्षेत्र पर अमेरिकी कब्जे के लिए समर्थन जुटाने हेतु ग्रीनलैंड की यात्रा की थी. कर्क मीडिया में भी नियमित रूप से मौजूद रहते थे, अपने जोशीले भाषणों, सोशल मीडिया अभियानों और जेनरेशन जेड और मिलेनियल रूढ़िवादियों के बीच प्रभाव के लिए जाने जाते थे. उनके फैन्स उन्हें जमीनी स्तर के युवा सक्रियतावाद और रिपब्लिकन प्रतिष्ठान के बीच एक 'सेतु' के रूप में देखते थे.

