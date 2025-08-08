कनाडा में 21 साल की भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 17 अप्रैल को क्या हुआ था?

कनाडा में 21 वर्षीय भारतीय छात्र हरसिमरत रंधावा की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर फर्स्ट-डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक डेट-सार्जेंट डेरिल रीड ने कहा कि हैमिल्टन पुलिस ने मंगलवार को ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स में 32 वर्षीय जेरडाइन फोस्टर को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या के प्रयास के तीन आरोप भी लगाए.

हरसिमरत रंधावा मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी कोर्स कर रही थी और सेकेंड ईयर की छात्रा थी. उसे 17 अप्रैल को गोली लगी जब अपर जेम्स स्ट्रीट और साउथ बेंड रोड के चौराहे पर वह एक बस स्टॉप के पास खड़ी थी. उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया. कथित तौर पर भारतीय छात्रा बस से उतरी थी और सड़क पार करने का इंतजार कर रही थी और तभी गोली उसे लगी. गोली उसे नहीं मारी गई थी बल्कि दो गैंग के बीच शूटआउट हुआ और गलती हरसिमरत को लग गई.

चार कारों में कम से कम सात लोगों के बीच यह गोलीबारी हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि कारों के बीच गोलीबारी हुई और इसमें कम से कम दो बंदूकों का इस्तेमाल किया गया. रिपोर्ट में गुरुवार को रीड के हवाले से कहा गया है, "हरसिमरत एक निर्दोष दर्शक थी, वह स्थानीय जिम से घर जाने की कोशिश कर रही थी जब उस पर हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. मामले में कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई है.

रीड ने कहा, "जांच अभी भी जारी है और हम इस मौत में शामिल सभी लोगों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे." उन्होंने कहा कि फॉस्टर, जिसका हैमिल्टन, हॉल्टन और नियाग्रा क्षेत्रों से संबंध है और किराये के घर में रहता था, पुलिस को पहले से उसके बारे में जानकारी थी.