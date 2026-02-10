विज्ञापन
ब्रिटिश PM की कुर्सी जाने का खतरा टला, जानिए कैसे बन गई बात

मंत्रियों ने स्टारमर के समर्थन को मजबूत करने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे फिलहाल विद्रोह की संभावना टल गई है.

कीर स्टारमर एपस्टीन कांड में अपने करीबी लोगों के घिरने से राजनीतिक तौर पर आलोचना झेल रहे हैं.
  • कीर स्टारमर ने जेफरी एपस्टीन कांड के बाद इस्तीफे की मांगों के बीच अपने पद पर बने रहने का संकल्प लिया
  • लेबर पार्टी के नेता अनस ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने पर स्टारमर के इस्तीफे की मांग की थी
  • मंत्रियों ने स्टारमर के समर्थन में जवाबी कार्रवाई की, जिससे विद्रोह की संभावना फिलहाल टल गई है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को जेफरी एपस्टीन कांड के बाद इस्तीफे की मांगों का सामना करने के बाद अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों से आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया. सोमवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद, लेबर पार्टी के नेता ने सरकारी मंत्रियों की बैठक में कहा कि वे "मजबूत और एकजुट" हैं और उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल के मात्र 19 महीने पूरे होने के बावजूद पद न छोड़ने का संकल्प लिया.

क्यों इस्तीफा मांगा और कैसे टला

सोमवार को स्टारमर की स्थिति तब डांवाडोल लग रही थी, जब स्कॉटिश लेबर पार्टी के नेता अनस सरवर ने दोषी यौन अपराधी एपस्टीन से संबंध रखने की जानकारी होने के बावजूद पीटर मैंडेलसन को अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग की थी. हालांकि, ये कोशिश तब नाकाम हो गई जब सरकारी मंत्रियों ने स्टारमर के समर्थन को मजबूत करने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे फिलहाल विद्रोह की संभावना टल गई है.

डाउनिंग स्ट्रीट ने बैठक के विवरण में कहा, "प्रधानमंत्री ने राजनीतिक मंत्रिमंडल को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वे मजबूत और एकजुट हैं."

ब्रिटिश पीएम ने क्या कहा

मंगलवार को बाद में एक सार्वजनिक दौरे के दौरान, स्टारमर ने उन लोगों पर निशाना साधा जो सुझाव दे रहे थे कि लेबर पार्टी में ही बगावत होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "मैं उनसे कहता हूं, मुझे इस देश को बदलने का जो जनादेश मिला है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा." ब्रिटिश पीएम पद की दावेदार एंजेला रेनर और शबाना महमूद सहित वरिष्ठ लेबर नेताओं ने स्टारमर का समर्थन किया है. मंगलवार को, वेल्श लेबर नेता एलुनेड मॉर्गन ने प्रधानमंत्री के लिए अपना समर्थन दिया, साथ ही क्षेत्रीय मेयर एंडी बर्नहैम ने भी, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं.

