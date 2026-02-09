विज्ञापन
ब्रिटेन में सत्ता संकट: मैंडेलसन-एपस्टीन विवाद में फंसे पीएम कीर स्टारमर, जा सकती है कुर्सी

लेबर पार्टी पिछले एक साल से चुनावों में निगेल फराज की धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके पार्टी से दोहरे अंकों के अंतर से पीछे चल रही है. सर्वेक्षणों ने लेबर सांसदों की बेचैनी बढ़ा दी है.

ब्रिटेन में सत्ता संकट: मैंडेलसन-एपस्टीन विवाद में फंसे पीएम कीर स्टारमर, जा सकती है कुर्सी
विवादों के बीच कीर स्टारमर खुद को पॉजीटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
  • ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लेबर पार्टी के सांसदों के विद्रोह और इस्तीफों का सामना करना पड़ रहा है
  • स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ और संचार निदेशक ने इस्तीफा देकर पार्टी के अंदर संकट को बढ़ाया है
  • विवाद की जड़ पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडेलसन के जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों के खुलासे हैं
ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का पद खतरे में है. सत्ता में आए महज डेढ़ साल के भीतर उन्हें अपनी ही लेबर पार्टी के सांसदों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है. रविवार को स्टारमर के 'चीफ ऑफ स्टाफ' ने पद छोड़ दिया, वहीं सोमवार को संचार निदेशक टिम एलन ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया. इस विवाद की जड़ हैं पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडेलसन. मैंडेलसन को स्टारमर ने नियुक्त किया था. मैंडेलसनके जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों के खुलासे ने इस संकट को जन्म दिया है. अब अपनी कमजोर पड़ती सत्ता को बचाने के लिए स्टारमर बंद कमरों में लेबर सांसदों को मनाने और अपना अधिकार फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं.

ब्रिटिश पीएम खुद को शांत दिखा रहे

एपी से नाम न छापने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, डाउनिंग स्ट्रीट के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संकटग्रस्त स्टारमर ने देश में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ काम करने का वादा किया. स्टारमर के आधिकारिक प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबर पार्टी के नेता "सकारात्मक" महसूस कर रहे हैं, हालांकि सांसदों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है.

कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्षी नेता केमी बैडेनोच ने बीबीसी रेडियो को बताया, "सलाहकार सलाह देते हैं, नेता निर्णय लेते हैं. स्टारमर ने गलत निर्णय लिया है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए." उन्होंने स्टारमर की स्थिति को "अस्वीकार्य" बताया.

लेबर पार्टी में भी नाराजगी

2008 में एपस्टीन को दोषी ठहराए जाने के काफी समय बाद भी उनके साथ मित्रता बनाए रखने वाले ईमेल से उपजे मैंडेलसन की नियुक्ति के बाद उत्पन्न विवाद, स्टारमर के उथल-पुथल भरे कार्यकाल का सबसे गंभीर संकट बन गया है. लेबर पार्टी के कई निचले स्तर के सांसदों, जिनमें से अधिकांश पार्टी के वामपंथी धड़े से हैं और जो स्टारमर के मध्यमार्गी झुकाव के कभी समर्थक नहीं रहे हैं, ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री को मैकस्वीनी की तरह ही पद छोड़ देना चाहिए.

लेबर पार्टी की मुश्किल

ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने वरिष्ठ मंत्रियों के हवाले से नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि उन्हें लगता है कि वह जल्द ही पद छोड़ देंगे, लेकिन कई प्रमुख हस्तियों ने उनका बचाव किया है, क्योंकि पार्टी को मई में महत्वपूर्ण स्थानीय चुनावों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी सामने नहीं आया है. कैबिनेट मंत्री पैट मैकफैडेन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्टारमर अगले साल इसी समय तक नेता बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास पांच साल का कार्यकाल है. लेबर पार्टी पिछले एक साल से चुनावों में निगेल फराज की धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके पार्टी से दोहरे अंकों के अंतर से पीछे चल रही है. सर्वेक्षणों ने लेबर सांसदों की बेचैनी बढ़ा दी है, हालांकि अगला आम चुनाव 2029 तक नहीं होना है. 

