विज्ञापन
विशेष लिंक

इंग्लैंड सरकार बनाने जा रही है नई फोर्स, नाम रखा है 'ब्रिटिश एफबीआई', जानिए क्या करेगी

पुलिस हलकों में इस बदलाव का व्यापक रूप से स्वागत किया गया, जिसमें आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक राष्ट्रीय सेवा के गठन का स्वागत किया.

Read Time: 2 mins
Share
इंग्लैंड सरकार बनाने जा रही है नई फोर्स, नाम रखा है 'ब्रिटिश एफबीआई', जानिए क्या करेगी
  • ब्रिटिश सरकार इस सप्ताह इंग्लैंड और वेल्स में नई नेशनल पुलिस फोर्स के गठन की घोषणा करेगी
  • नई फोर्स आतंकवाद, धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल शोषण और संगठित अपराधों की जांच का जिम्मा संभालेगी
  • पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बदलाव का स्वागत किया है, विशेषकर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लंदन:

ब्रिटिश सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह इस सप्ताह एक नई नेशनल पुलिस फोर्स के गठन की योजना का खुलासा करेगी. इसे "ब्रिटिश एफबीआई" नाम दिया गया है. यह फोर्स आतंकवाद विरोधी अभियान, धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल शोषण और आपराधिक गिरोहों जैसे जटिल मामलों की जांच का जिम्मा संभालेगा.

जानिए कैसे करेगी काम

  1. नेशनल पुलिस फोर्स इंग्लैंड और वेल्स में आतंकवाद और अपराध से निपटने वाली मौजूदा एजेंसियों, पुलिस हेलीकॉप्टरों और सड़क सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाइयों के कार्यों को एक ही छत्र के नीचे लाएगी.
  2. गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि यह नई फोर्स इंग्लैंड और वेल्स के 43 स्थानीय पुलिस बलों पर बोझ कम करेगा, जिससे उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले दैनिक अपराधों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी.
  3. उन्होंने कहा, “कुछ स्थानीय पुलिस बलों के पास धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल शोषण या संगठित आपराधिक गिरोहों जैसे जटिल आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल या संसाधन नहीं हैं.”
  4. महमूद ने कहा कि मौजूदा मॉडल “एक अलग सदी के लिए बना था” और नई फोर्स “विश्व स्तरीय प्रतिभाओं” को आकर्षित करेगा और साथ ही इससे खरीद प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय बल के अंतर्गत लाकर लागत को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा.
  5. उन्होंने कहा कि सोमवार को संसद में पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे. अन्य अपेक्षित परिवर्तनों में इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस बलों की संख्या में कटौती और पुलिस अधिकारियों की भर्ती और प्रबंधन के तरीकों में बदलाव शामिल हैं.
  6. पुलिस हलकों में इस बदलाव का व्यापक रूप से स्वागत किया गया, जिसमें आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक राष्ट्रीय सेवा के गठन का स्वागत किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Britain, British FBI, British FBI Role, British FBI Work, Britain New Police Force
Get App for Better Experience
Install Now