विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था, आंखें नहीं मूंद सकता ब्रिटेन: स्‍टार्मर ने ट्रंप की चेतावनी को किया खारिज 

ब्रिटेन के एक चैनल को दिए एक इंटरव्‍यू में स्‍टार्मर ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन बहुत करीबी सहयोगी हैं और इसीलिए हमने आने से पहले उनकी टीम के साथ इस दौरे को लेकर चर्चा की थी. 

Read Time: 3 mins
Share
चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था, आंखें नहीं मूंद सकता ब्रिटेन: स्‍टार्मर ने ट्रंप की चेतावनी को किया खारिज 
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने चीन के साथ बेहतर संबंधों और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है.
  • डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को चीन के साथ संबंधों को खतरनाक बताया था, जिसे स्टार्मर ने खारिज किया.
  • स्टार्मर ने अमेरिका की टीम के साथ चर्चा के बाद चीन दौरे को अंजाम दिया और सहयोगी संबंध बनाए रखने की बात कही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन के पास चीन को देने के लिए बहुत कुछ हैं. स्‍टार्मर का यह बयान ऐसे वक्‍त में आया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ब्रिटेन की बढ़ती नजदीकियों को को लेकर चेतावनी दी थी. आठ साल में ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है. उनका यह दौरा ऐसे वक्‍त में हो रहा है, जब कई पश्चिमी देश अमेरिका की नीतियों से असहज होकर चीन से संपर्क बढ़ा रहे हैं. फ्रांस, कनाडा और फिनलैंड के नेता हाल के हफ्तों में चीन पहुंच चुके हैं. 

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने गुरुवार को चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन के लिए चीन के साथ संबंध रखना बहुत खतरनाक है. हालांकि स्‍टार्मर ने इन टिप्‍पणियों को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप के भी आने वाले महीनों में चीन दौरे की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें: 30 लाख पेज, 2000 वीडियो, 1.80 लाख तस्‍वीरें... अमेरिकी न्‍याय विभाग ने जारी की जेफरी एपस्‍टीन से जुड़ी फाइलें

उनकी टीम से चर्चा की थी: स्‍टार्मर

ब्रिटेन के एक चैनल को दिए एक इंटरव्‍यू में स्‍टार्मर ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन बहुत करीबी सहयोगी हैं और इसीलिए हमने आने से पहले उनकी टीम के साथ इस दौरे को लेकर चर्चा की थी. 

उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन के लिए आंखें मूंद लेना बुद्धिमानी होगी. चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.  

उधर, ट्रंप की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन पारस्परिक लाभ और हितों के लिए सभी देशों के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए तैयार है. 

जिनपिंग और कियांग से मिले स्‍टार्मर

स्‍टार्मर ने गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग सहित चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने घनिष्ठ संबंधों की जरूरत पर जोर‍ दिया.  

उन्होंने शुक्रवार को ब्रिटेन और चीन के व्यापार प्रतिनिधियों से कहा कि दोनों पक्षों ने सकारात्मक बातचीत की और वास्तविक प्रगति की है. 

बैंक ऑफ चाइना में आयोजित यूके-चीन व्यापार मंच में अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पास देने के लिए बहुत कुछ है. स्टार्मर ने कहा कि पिछले दिन हुई बैठकों में उम्मीद के मुताबिक सहयोग का स्तर प्राप्त हुआ है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Keir Starmer, Keir Starmer China Visit, UK China Relations
Get App for Better Experience
Install Now