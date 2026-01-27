विज्ञापन
अमेरिका का सबसे खास दोस्त देश चला चीन की ओर, ब्रिटिश पीएम क्या दे रहे ट्रंप को मैसेज

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि यह यात्रा वर्तमान जटिल और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बीच राजनीतिक विश्वास बढ़ाने और व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है.  

अमेरिका का सबसे खास दोस्त देश चला चीन की ओर, ब्रिटिश पीएम क्या दे रहे ट्रंप को मैसेज
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन चाहते हैं.
  • ब्रिटेन के PM चीन की यात्रा पर जा रहे हैं ताकि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो सके और आर्थिक सहयोग बढ़े
  • स्टारमर बीजिंग और शंघाई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे
  • ब्रिटेन चीन के टेक्नोलॉजी, निवेश, वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल और स्कॉच व्हिस्की बाजार में बेहतर पहुंच चाहता है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन के साथ संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से चीन जा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इससे उन्हें अपने देश में चीन विरोधी रुख रखने वालों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से ही अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों पर टैरिफ लगा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं.

स्टारमर कब पहुंचेंगे चीन

स्टारमर बुधवार से शुरू होने वाली बीजिंग और शंघाई की अपनी यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे. 2018 के बाद किसी ब्रिटिश नेता की यह पहली यात्रा है. उनके साथ व्यापार सचिव पीटर काइल और दर्जनों कॉर्पोरेट प्रमुखों के जाने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रिटेन चीनी टेक और निवेश के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं, कारों और स्कॉच व्हिस्की के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक अधिक पहुंच चाहता है.

ट्रंप फैक्टर हावी

दोनों पक्षों द्वारा जिस प्रमुख शब्द पर जोर दिया गया है, वह है व्यावहारिकता. ट्रंप के वैश्विक परिदृश्य में उथल-पुथल के बीच, लंदन और बीजिंग दोनों ही व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर सहयोग पर केंद्रित अधिक स्थिर संबंध तलाश रहे हैं. बीजिंग रवाना होने से पहले मंगलवार को स्टारमर ने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि चीन के साथ संबंधों में ब्रिटेन स्वर्ण युग से हिमयुग की ओर बढ़ गया है, लेकिन वह एक रणनीतिक और सुसंगत रणनीति का पालन करेंगे.

चीन चाहता है संबंध बढ़ाना

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि यह यात्रा वर्तमान जटिल और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बीच राजनीतिक विश्वास बढ़ाने और व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है.  किंग्स कॉलेज लंदन के लाउ चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक केरी ब्राउन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भू-राजनीति में नाटकीय बदलाव ब्रिटेन-चीन संबंधों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं. चीन फुदान विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में चीन-यूरोप संबंध केंद्र के निदेशक जियान जुनबो ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ब्रिटिश नेता की टिप्पणियां मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के बीच एक व्यावहारिक संतुलन रणनीति को दर्शाती हैं.  जियान के अनुसार, सुरक्षा, नाटो ढांचे और साझा मूल्यों के संदर्भ में अमेरिका के साथ "विशेष संबंध" ब्रिटेन की कूटनीति का आधार बना हुआ है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का बढ़ता प्रभाव और ब्रिटेन की आर्थिक रिकवरी और बाजार विस्तार के लिए इसकी अपील लंदन के लिए बीजिंग के साथ संबंधों के महत्व को नजरअंदाज करना तेजी से मुश्किल बना रही है. 

