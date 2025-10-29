ड्रग्स स्मगलिंग हमेशा से ही हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक रहा है. ब्राजील में मंगलवार को हुआ ड्रग ऑपरेशन बताता है कि जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है, वह दरअसल एक ऐसी हकीकत है जिससे सुरक्षा एजेंसियां जूझ रही हैं. वहीं इस ऑपरेशन के साथ ही अब अपराध की दुनिया के उस सच पर भी नजर गई है जिसपर बात करने से लोग कतराते हैं. ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल रेड कमांड को निशाना बनाया गया है. इस ऑपरेशन से उस अपराध की यादें ताजा कर दीं जो ऑन स्क्रीन कभी फिल्म तो कभी सीरीज की इंस्पिरेशन बने हैं. हम आपको विश्व के उन ऐसे 5 सबसे बड़े कार्टेल्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी चालाकी से सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे नशे के कारोबार को चलाया.
सिनालोआ कार्टेल, मैक्सिको
सिनालोआ कार्टेल को वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन माना जाता है. यह मैक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स का एक नेटवर्क है. ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) इसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रग-ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन में से एक बताता है. ये कार्टेल कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और फेंटानिल के प्रोडक्शन और शिपमेंट का जिम्मेदार है और इसकी सप्लाई सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है. मैक्सिकन स्टेट सिनालोआ से शुरू हुआ, उनका नेटवर्क लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया तक फैला हुआ है.
ये कार्टेल अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर के नीचे सुरंगें, समुद्री शिपमेंट और अधिकारियों के साथ सांठगांठ के साथ काम को पूरा करता है. देश के कई ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन इसी इलाके में राज्य के गांव के इलाकों में रहने वाले आम किसानों के छोटे ग्रुप के तौर पर शुरू हुए थे. सन् 1960 और 1970 के दशक में, वे परिवार ड्रग के धंधे में आ गए, खासकर मारिजुआना के. पेड्रो एविलेस भारी मात्रा में मारिजुआना की ट्रैफिकिंग करने वाले सबसे पहले शख्स थे. उन्होंने बाद में अपने बेटे के दोस्त, जोकिन गुजमैन लोएरा, उर्फ एल चापो को भी इस धंधे में शामिल कर लिया. एविलेस सन् 1978 में पुलिस के साथ शूटआउट में मारा गया.
जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, मैक्सिको
यह इस कारोबार का एकदम नया खिलाड़ी है और साल 2009 के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है. DEA के अनुसार इस संगठन ने काफी तेजी से तरक्की की और आज बेहद ताकतवर हो गया है. हिंसा इसका मुख्य लक्ष्य है. इसकी मदद से यह कोकेन, मेथ, फेंटानिल और हथियारों की तस्करी में सफल होता जा रहा है. संगठन को हिंसा के बहुत ज्यादा और अलग-अलग तरीकों और पब्लिक में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. इसके बढ़ने और इसके दायरे की वजह से अमेरिका ने इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन तक घोषित किया हुआ है. एक मैक्सिकन क्रिमिनल सिंडिकेट का मुखिया नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस है.
प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल या पीसीसी
प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल या पीसीसी जिसे फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल भी कहते हैं. यह ब्राजील का सबसे ताकतवर और खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन है. इस संगठन की रणनीति बेहद खतरनाक है और बताती है कि कैसे इसने न सिर्फ पूरे दक्षिण अमेरिका बल्कि अब यूरोप में भी अपने अपराध की जड़ें जमा ली हैं. सन् 1993 में पीसीसी का जन्म साओ पाउलो की सबसे हिंसक जेल में से एक तौबाटे जेल के अंदर हुआ. साल 1992 में कारांडिरू में एक जानलेवा जेल हत्याकांड जिसमें पुलिस ने 100 से ज्यादा कैदियों को मार डाला था, वहां पर कैदियों का एक ग्रुप सिक्योरिटी और इंसाफ के लिए एक साथ आया. इस तरह से पीसीसी का जन्म हुआ. शुरुआत में इसे सलाखों के पीछे जिंदा रहने के लिए एक भाईचारा बताया गया लेकिन जल्द ही, यह एक ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट में बदल गया. इनके ऑपरेशंस में आज ड्रग्स स्मगलिंग के अलावा बैंक और हाईवे पर डकैती, एक्सटॉर्शन और मनी-लॉन्ड्रिंग शामिल हैं.
कोमांडो वर्मेलो या रेड कमांड
इस संगठन की शुरुआत साल 1970 के दशक के आखिर में रियो डी जेनेरियो की कैंडिडो मेंडेस जेल के अंदर हुई थी. यह ग्रुप लेफ्ट पॉलिटिकल कैदियों और आम अपराधियों के एक ग्रुप के तौर पर शुरू हुआ था. इन मकसद शुरुआत में यूनिटी कायम करना था लेकिन जल्द ही यह एक ताकतवर ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट में तब्दील हो गया. रेड कमांड के काम करने का तरीका समय-समय पर बदला है. संगठन ने लंबे समय से शहरी इलाकों के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल किया है, जिसमें फेवलेस के गरीब इलाकों को हिंसा और ड्रग्स के धंधे के साथ मिलाया गया है. हालांकि इसके स्ट्रक्चर को दुश्मनों और सरकारी कार्रवाई से चुनौती मिली है, फिर भी संगठन ब्राजील के अंडरवर्ल्ड और नशे के कारोबार में आज तक ताकतवर बना हुआ है.
गल्फ कार्टेल
गल्फ कार्टेल एक क्रिमिनल सिंडिकेट है जो ड्रग स्मगलिंग के लिए जाना जाता है. अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है. यह मैक्सिको का सबसे पुराना अपराधी गिरोह है और वर्तमान में मैटामोरोस, तमाउलिपास में स्थित है. यह जगह टेक्सास के ब्राउन्सविले से अमेरिकी बॉर्डर के एकदम सामने है. इसे 1930 के दशक में जुआन नेपोमुसेनो गुएरा ने शुरू किया था. उसने 50 से ज्यादा समय तक संगठन पर राज किया. कुछ लोग तो उसे अमेरिका -मेक्सिको बॉर्डर कार्टेल का 'गॉडफादर" तक कहते थे.
1930 के दशक में अमेरिका में प्रोहिबिशन के दौरान उसने मेक्सिको से शराब की स्मगलिंग करके अपराधिक दुनिया में कदम रखा था. बाद में उसने बॉर्डर पार से स्मगलिंग के दूसरे काम भी शुरू कर दिए. आज यह नेटवर्क यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ जुड़ा है. ड्रग स्मगलिंग के अलावा यह मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है. गल्फ कार्टेल के सदस्य फिरौती के लिए धमकाने के कुख्यात हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं