विज्ञापन
विशेष लिंक

'बंगबंधु' का घर स्वाहा, अखबारों के ऑफिस तबाह, पत्रकारों के सामने थी मौत... जलते बांग्लादेश की 10 भयावह तस्वीर

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है, बड़े अखबारों के ऑफिस से लेकर 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर तक में आग लगा दी गई है.

Read Time: 3 mins
Share
'बंगबंधु' का घर स्वाहा, अखबारों के ऑफिस तबाह, पत्रकारों के सामने थी मौत... जलते बांग्लादेश की 10 भयावह तस्वीर
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में युवा नेता की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा
  • बांग्लादेश में इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद व्यापक हिंसा और आगजनी भड़क उठी है
  • ढाका में द डेली स्टार और प्रोथोम अलो जैसे प्रमुख मीडिया भवनों को हिंसक भीड़ ने निशाना बनाकर आग लगाई है
  • हिंसक भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर और अवामी लीग नेताओं के कार्यालयों को भी क्षतिग्रस्त किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बांग्लादेश से आ रहीं हिंसा की तस्वीरें डराती हैं. बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी. कई शहरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई. दंगाईयों ने सिर्फ 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को दोबारा आग लगा दी बल्कि कई मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया. बता दें कि छह दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद हादी ने सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था और जैसे ही उनके मौत की खबर बाहर आई, बांग्लादेश जल उठा.

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो की इमारत को आग लगाया

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो की इमारत को आग लगाया

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीएसएस ने बताया कि गुरुवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की. इस बीच, इंकलाब मंच के आधिकारिक फेसबुक पेज ने भी गुरुवार रात इस खबर की घोषणा की.

डेली स्टार न्यूज की इमारत में आग लगाते प्रदर्शनकारी

डेली स्टार न्यूज की इमारत में आग लगाते प्रदर्शनकारी

 मौत की खबर आने के कुछ घंटों बाद, ढाका के कारवां बाजार में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की इमारत को आधी रात गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां तैनात की गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

आगजनी की घटना के दौरान पत्रकारों समेत कई कर्मचारी इमारत के अंदर फंस गए. बाद में बांग्लादेश सेना के जवानों को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, जबकि भीड़ सड़क के पार डटी रही.

हिंसक भीड़ इमारतों को आग लगी रही थी और आर्मी चुपचाप खड़ी थी

हिंसक भीड़ इमारतों को आग लगी रही थी और आर्मी चुपचाप खड़ी थी

दूसरी तरफ गुस्साए लोगों के एक समूह ने शाहबाग से राजधानी के कवरान बाजार की ओर मार्च किया, जहां उन्होंने बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो के भवन को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही.

Latest and Breaking News on NDTV

हमला गुरुवार देर रात शुरू हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने लाठी-डंडे लेकर कार्यालय में तोड़फोड़ की और इसकी अधिकांश खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए. बांग्लादेशी दैनिक, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, आधी रात के आसपास, प्रदर्शनकारियों का एक समूह ऑफिस में घुस गया और सड़क पर फर्नीचर और महत्वपूर्ण दस्तावेजों में आग लगा दी.

छायानौत संस्कृति भवन में तोड़फोड़ की गई आग लगाया गया

छायानौत संस्कृति भवन में तोड़फोड़ की गई आग लगाया गया

देर रात धानमंडी स्थित छायानौत संस्कृति भवन में तोड़फोड़ की और आग लगाने का काम किया. छायानौत संस्कृति भवन ढाका, बांग्लादेश में स्थित एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र और संगीत विद्यालय है, जो बंगाली भाषा, संगीत, नृत्य और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है.

छायानौत संस्कृति भवन में तोड़फोड़ की गई आग लगाया गया

छायानौत संस्कृति भवन में तोड़फोड़ की गई आग लगाया गया

प्रोथोम एलो के एक पत्रकार के अनुसार, कई पत्रकार और कर्मचारी कार्यालय के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

दंगाइयों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा

दंगाइयों ने 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा

इसी तरह भीड़ ने देर रात बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक निवास धनमंडी 32 में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. अवामी लीग नेताओं के कई कार्यालयों और घरों पर भी हमला किया गया और आग लगा दी गई.

दंगाइयों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा

दंगाइयों ने 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा

Latest and Breaking News on NDTV

इस साल फरवरी में उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना के लाइव संबोधन के दौरान भी रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Bangladesh Violence, Bangladesh Protest
Get App for Better Experience
Install Now