बांग्लादेश में आदिवासी बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़की हिंसा, झड़प-आगजनी में 3 मरे, सेना के जवान भी घायल

बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी जिले में एक आदिवासी लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद तनाव चरम पर है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किये जाने के बावजूद यहां आदिवासियों और बंगाली समुदाय के सदस्यों के बीच हुई झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी और दर्जनों लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी, पुलिस ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की लेकिन उनकी पहचान उजागर नहीं की.

वहीं स्थानीय निवासियों व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों पक्ष हिंसक हो गए और खगराछारी पहाड़ी जिले में एक-दूसरे की दुकानों व घरों में आग लगा दी. खगराछारी जिले में मंगलवार को आठवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद ये झड़पें हुईं. खगराछारी जिला, भारत और म्यांमार की सीमा से सटे चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के तीन पहाड़ी जिलों में से एक है.

ढाका में गृह मंत्रालय ने बताया कि हिंसा में 13 सैन्यकर्मी और तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, ये तीन मौतें खगराछारी से 36 किलोमीटर दक्षिण में गुइमारा इलाके में हुईं, जहां पुलिस के साथ सैन्य और अर्धसैनिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों द्वारा गश्त के बावजूद हिंसा फैल गई.

पुलिस ने बताया कि ट्यूशन से लौटते समय लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके माता-पिता व पड़ोसियों ने उसे आधी रात के आसपास शहर के एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में पाया था. पुलिस के मुताबिक, लड़की का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया जबकि बाद में पुलिस ने सैन्य सहायता से एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया.

पुलिस ने लड़के पर आरोपी होने का संदेह जताया और अब अदालत के आदेश पर उसे छह दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जिला प्रशासन ने शनिवार को खगराचारी जिला मुख्यालय और उसके उपनगरीय टाउनशिप में आंदोलनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी. लेकिन यह प्रतिबंध अशांति को कम करने में काफी हद तक विफल रहे.

पुलिस उप महानिरीक्षक अहसान हबीब ने संवाददाताओं से कहा, "गुइमारा में गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई. उनके शवों को खगराचारी सदर अस्पताल में रखा गया है." न्यूज एजेंसी पीटीआई से संपर्क करने वाले एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने शवों की प्राप्ति की पुष्टि की है.

