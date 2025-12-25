विज्ञापन
आग में जलाकर खाक कर देंगे... बांग्लादेश में न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी, दी धमकी

हमलावरों ने धमकी दी है कि चैनल की न्यूज हेड नाजनीन मुन्नी को पद से नहीं हटाया गया तो चैनल का हश्र भी 'प्रथम आलो' और 'द डेली स्टार' जैसा होगा.

  • बांग्लादेश के ग्लोबल टीवी के ऑफिस में 7-8 युवकों ने घुसकर पत्रकार नाजनीन मुन्नी को हटाने का दबाव बनाया
  • युवकों ने एमडी पर लिखित वादा करने का प्रेशर बनाया कि 48 घंटे में मुन्नी को बर्खास्त किया जाएगा
  • हमलावरों ने धमकी दी है कि मुन्नी को नहीं हटाया तो चैनल का हश्र भी 'प्रथम आलो' और 'द डेली स्टार' जैसा होगा
बांग्लादेश में प्रेस की आजादी पर मंडराते खतरे के बीच मीडिया संस्थानों को डराने-धमकाने का एक और गंभीर मामला सामने आया है. ताजा मामले में राजधानी ढाका के प्राइवेट न्यूज चैनल ग्लोबल टीवी के ऑफिस को उग्र भीड़ ने फूंकने की धमकी दी है. हमलावरों ने धमकी दी है कि चैनल की न्यूज हेड नाजनीन मुन्नी को पद से नहीं हटाया गया तो चैनल का हश्र भी 'प्रथम आलो' और 'द डेली स्टार' जैसा होगा.

न्यूज हेड को हटाने का दबाव बनाया 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 दिसंबर को 7-8 युवक चैनल के तेजगांव स्थित ऑफिस में घुस आए. युवकों ने मैनेजमेंट पर न्यूज हेड नाजनीन मुन्नी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने का दबाव बनाया. उनका आरोप था कि मुन्नी अवामी लीग की समर्थक हैं. नाज़नीन मुन्नी ने खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए इस घटना की जानकारी दी और बताया कि युवकों ने मैनेजमेंट को धमकी देते हुए कहा था कि अगर मुन्नी को नहीं हटाया गया तो हम ऑफिस में उसी तरह आग लगा देंगे, जैसे प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों में लगाई गई थी.

एमडी को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

नाज़नीन मुन्नी ने प्रथम आलो से बातचीत में बताया कि घटना के वक्त वह ऑफिस में मौजूद नहीं थीं. युवकों ने चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और आरोप लगाया कि उस्मान हादी की मौत को लेकर उनके चैनल की कवरेज पर्याप्त नहीं थी. मुन्नी ने आगे बताया कि युवकों ने एमडी से लिखित में यह वादा करने का दबाव बनाया कि वह 48 घंटे के अंदर मुन्नी को बर्खास्त कर देंगे. हालांकि एमडी ने ऐसा कोई वादा करने से इनकार कर दिया. इससे युवक भड़क गए और कहने लगे कि जब प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे बड़े संस्थान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ग्लोबल टीवी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है.

पत्रकार बोलीं, मैं चुप नहीं रहूंगी

मुन्नी ने बताया कि एमडी ने तो ऐसे किसी कागज पर साइन नहीं किए, लेकिन वहां मौजूद एक अन्य सहयोगी ने दबाव में आकर दस्तखत कर दिए. उन्होंने दावा किया कि चैनल ने उनसे शांत रहने और धमकियों की मद्देनजर कुछ दिनों तक ऑफिस न आने को कहा है. अब मेरी पोस्ट से मैनेजमेंट नाखुश है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी. वो आए दिन धमकी देते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. जहां तक मेरे अवामी लीग से लिंक का आरोप है तो मैं चुनौती देती हूं कि वह इसे साबित करके दिखाएं. उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. 

संगठन के अध्यक्ष ने झाड़ा पल्ला

धमकी देने वाले युवकों ने खुद को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट का प्रतिनिधि बताया था. हालांकि संगठन के अध्यक्ष रिफत राशिद ने इस घटना में किसी भी तरह से अपने लोगों के शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह घटना बांग्लादेश में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती असुरक्षा और भीड़ तंत्र के हावी होने की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है.

चैनल को यह धमकी ऐसे समय दी गई है, जब भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारी अशांति फैली हुई है. 32 वर्षीय हादी को इस महीने की शुरुआत में गोली मार दी गई थी. इसके बाद पिछले हफ्ते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वह शेख हसीना सरकार के पतन के दौरान भारत विरोधी रुख के कारण प्रमुखता से उभरे थे.

