बांग्लादेश ने जेएफ-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई है : पाकिस्तान

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई है. पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को यह दावा किया. जेएफ-17 लड़ाकू विमान एक बहु-भूमिका वाला विमान है और इसे चीन तथा पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है.

पाकिस्तान का दावा है कि इस लड़ाकू विमान ने मई 2025 में भारत के साथ चार-दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान अपनी युद्धक क्षमताओं को साबित कर दिया है. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, यह घटनाक्रम मंगलवार को इस्लामाबाद में बांग्लादेश वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और पाकिस्तान वायुसेना (पीएएफ) के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के बीच हुई बैठक के दौरान सामने आया.

पाकिस्तान सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा, ‘‘बैठक में परिचालन सहयोग और संस्थागत तालमेल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एयरोस्पेस प्रगति में सहयोग शामिल है.''

बयान के मुताबिक, ‘‘जेएफ-17 थंडर विमानों की संभावित खरीद पर भी विस्तृत चर्चा हुई.''