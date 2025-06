यह कैसा 'नया' बांग्लादेश! हिंदू महिला से बलात्कार, वीडियो वायरल होने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन

बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति हर बीतते दिन के साथ और खराब होती जा रही है. पिछले हफ्ते बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में एक हिंदू महिला के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर रविवार को पूरे बांग्लादेश में आक्रोश फैल गया. वजह यह भी थी कि महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि यौन हमले का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया. बांग्लादेश की राजधानी में, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और अपराधियों के खिलाफ "सीधी कार्रवाई" की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए.

यह घटना 26 जून को हुई थी, जब 21 वर्षीय सर्वाइवर के साथ कुमिल्ला स्थित उसके पैतृक घर में एक स्थानीय राजनेता ने बलात्कार किया था. लेकिन मामला तब सामने आया जब महिला को नग्न कर बेरहमी से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां वह अपने हमलावरों से गुहार लगाती नजर आ रही थी. पुलिस ने बताया कि घटना के मुख्य संदिग्ध को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

कुमिल्ला जिले के पुलिस प्रमुख नजीर अहमद खान ने कहा कि मुख्य आरोपी को ढाका के सईदाबाद इलाके में तड़के छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया गया तथा चार अन्य को सोशल मीडिया पर महिला की तस्वीर व पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के अनुसार, सर्वाइवर का पति दुबई में काम करता था. महिला स्थानीय त्योहार, हरि सेवा के लिए अपने बच्चों के साथ कुलिम्मा के मुरादनगर उप-जिले में अपने मायके आई थी. 16 जुलाई को, रामचन्द्रपुर पचकित्ता गांव के निवासी अली ने कथित तौर पर रात लगभग 10 बजे घर में घुसकर उसका रेप किया. स्थानीय लोगों ने अली को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. लेकिन वे उसे पुलिस को सौंपने के बजाय हॉस्पिटल ले गए. कथित तौर पर संदिग्ध हॉस्पिटल से भाग गया. कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई हुई.

Urgent protest march by Hindu students at Dhaka University after the horrific rape of a Hindu girl in Muradnagar, Comilla last night. The Islamist rapist must face justice and the harshest punishment. Silence is not an option! #StopHinduGenocideInBangladesh #JusticeForHindus pic.twitter.com/yAaGGkm82f