बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधान मंत्री और BNP अध्यक्ष खालिदा जिया का मंगलवार, 30 दिसंबर के तड़के ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वेरिफाइड X पेज पर एक पोस्ट में कहा गया, "खालिदा जिया का फज्र की नमाज के ठीक बाद सुबह करीब छह बजे निधन हो गया. हम उनकी रूह को क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं."

The BNP Chairperson and former Prime Minister, Begum Khaleda Zia, passed away today at 6:00 a.m., shortly after the Fajr prayer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un. We pray for the forgiveness of her soul and request everyone to offer prayers for her departed soul. pic.twitter.com/KY2948UPD5 — Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 30, 2025

खालिदा जिया की उम्र 80 साल की थी. बांग्लादेश की पहली महिला प्रधान मंत्री खालिदा जिया ने एक मजबूत राजनीतिक विरासत छोड़ी है जो 1991 में लोकतंत्र की यात्रा के माध्यम से शुरू हुई थी. अब पार्टी की बागडोर पूरी तरह उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में होगी, जो अबतक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे हैं.

खालिदा जिया को लीवर सिरोसिस, गठिया, मधुमेह, छाती और हृदय की समस्याएं थीं. उन्हें 23 नवंबर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और पिछले 36 दिनों से उनका इलाज चल रहा था. लेकिन पिछले रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई.

उनके उपचार की देखरेख कार्डियोलॉजिस्ट शहाबुद्दीन तालुकदार के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा की जा रही थी, जिसमें बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट शामिल थे. इस महीने की शुरुआत में उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उनकी नाजुक हालत के कारण ऐसा नहीं हो पाया.

खालिदा अपने पीछे अपने बड़े बेटे, तारिक, उनकी पत्नी, जुबैदा रहमान और उनकी बेटी, ज़ैमा रहमान को छोड़ गई हैं. तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट आए. जिया के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको की कुछ साल पहले मलेशिया में मौत हो गई थी.

