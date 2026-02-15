बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे मोहम्मद यूनुस? मुख्य सलाहकार के बाद अब नई भूमिका को लेकर अटकलें तेज

बांग्लादेश में चुनाव के साथ ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इसके साथ ही, इस बात को लेकर अटकलें तेज होने लगी हैं कि वे आगे कौन सी भूमिका निभाएंगे. सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) सरकार के समर्थन से यूनुस संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यवस्था में बने रहेंगे.

तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी को बताया कि वो देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को शामिल करने में विश्वास रखते हैं. हालांकि कबीर ने कहा कि रहमान ने फिलहाल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत किसी के लिए भी कोई भूमिका तय नहीं की है, लेकिन वे देश के भविष्य को आकार देने में सक्षम लोगों से परामर्श करना चाहते हैं.

एनडीटीवी से बात करते हुए, तारिक रहमान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा, "किसी भी निश्चित भूमिका पर कोई चर्चा नहीं हुई है. चर्चा तारिक रहमान की समावेशी शासन में रुचि पर आधारित थी. वे समावेशी तरीके से देश का शासन चलाने में रुचि रखते हैं और सरकार में चुने जाने पर वे अपने पास मौजूद सभी प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, “आपकी विशेषज्ञता, आपका अनुभव और आपकी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का देश के हित में कई तरह से उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कोई विशेष भूमिका तय नहीं की, लेकिन चुनाव के बाद किसी सुविधाजनक समय पर वे देश के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से परामर्श करना चाहते हैं और इसी के तहत प्रोफेसर यूनुस से चर्चा करना एक सामान्य प्रक्रिया है.”

तारिक रहमान के सामने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने की चुनौती

हुमायूं कबीर ने मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, “राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है. तारिक रहमान ऐसे निर्णय लेंगे जो देश को आगे बढ़ाएंगे और देश को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में लाएंगे. इसलिए, वे अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं और अपने विकास के दृष्टिकोण को केवल पार्टी के उद्देश्यों तक सीमित नहीं रखना चाहते. वे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं. उनमें ऐसा करने की मानसिकता है. वे देश के हितों से नहीं हिचकिचाते. यदि आवश्यकता हुई और उन्हें लगा कि किसी के पास विशेषज्ञता है, तो वे उस व्यक्ति को अपने साथ शामिल करेंगे.” हालांकि, कबीर ने दोहराया कि, “अभी तक किसी भी भूमिका पर चर्चा नहीं हुई है.”

वहीं बांग्लादेश पर व्यापक रूप से लिखने वाले स्तंभकार डेविड बर्गमैन ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की मजबूत अंतरराष्ट्रीय छवि के कारण बांग्लादेश को उनके राष्ट्रपति बनने से लाभ हो सकता है.

एक्स पर एक पोस्ट में बर्गमैन ने लिखा, "यूनुस का राष्ट्रपति बनना बांग्लादेश के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. कुछ समूहों की घरेलू आलोचनाओं के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका काफी सम्मान बना हुआ है, और किसी अन्य बांग्लादेशी व्यक्ति की वैश्विक प्रतिष्ठा उनसे तुलनीय नहीं है. घरेलू मुद्दों पर केंद्रित प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय सोच वाले राष्ट्रपति का सहयोग शायद देश की जरूरत है."

बर्गमैन यह भी कहते हैं कि तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई चर्चाओं में राष्ट्रपति पद का मुद्दा उठा था, लेकिन तारिक रहमान की टीम और मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव दोनों ने ही ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है.

शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से देश की बागडोर संभाल रहे मोहम्मद यूनुस को सरकार और संवैधानिक क्षेत्र में उचित भूमिका में फिर से स्थापित करना एक चुनौती हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मामले में यूनुस तारिक रहमान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हो सकते हैं, जिससे बांग्लादेश के हितों को आगे बढ़ाया जा सके.

मोहम्मद यूनुस की अगली भूमिका को लेकर चर्चा तेज

मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के बाद यूनुस द्वारा किसी भी भूमिका की तलाश करने की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है. एनडीटीवी से बात करते हुए आलम ने कहा, "उनकी भविष्य की योजना अपने पुराने पद पर लौटने की है. जाहिर है, वे तीन शून्य (शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन) के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहेंगे. वे दुनिया भर में यात्रा करते हैं और इस दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं. वे कुछ नए सामाजिक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं. वे इसके बारे में बात करते हैं और उन्होंने युवाओं के साथ काम करने में अपनी रुचि व्यक्त की है."

शफीकुल आलम ने कहा, "राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है. कोई संवैधानिक भूमिका नहीं, कुछ भी नहीं. वे वापस जाना चाहते हैं. उन्होंने सोचा था कि उन्हें देश के लिए एक महत्वपूर्ण समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने देश को शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर किया. उन्होंने अपने द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है. सत्ता नई सरकार को सौंप दी जाएगी."

फिलहाल, यूनुस ने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन संभवतः वे ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे जो उनके लिए उचित हो, क्योंकि वे अपने देश में सरकार के प्रमुख रह चुके हैं. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने और नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सत्ता सौंपने के बाद यूनुस संभवतः अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात करेंगे.

