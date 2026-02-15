बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ समारोह में पीएम मोदी की जगह ओम बिरला होंगे शामिल

बांग्लादेश में हुए 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और अब 17 फरवरी को नई कैबिनेट शपथ लेगी. इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां चल रही हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 13 देश की सरकारों के प्रमुख को न्योता भेजा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया गया है. वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी की जगह कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ बताया

विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी, "लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी, 2026 को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे." विदेश मंत्रालय ने आगे बताया, "इस जरूरी कार्यक्रम में स्पीकर का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है और हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत के पक्के कमिटमेंट को सुनिश्चित करता है. साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसियों के तौर पर, भारत बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार के आने का स्वागत करता है, जिनके विजन और मूल्यों को लोगों का भारी समर्थन मिला है."

13 देशों के सरकार के प्रमुखों को बुलावा

नई कैबिनेट के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने 13 देशों के सरकार के प्रमुखों को बुलाया है. अभी तक, बुलाए गए देशों की लिस्ट में चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं. मंगलवार, 17 फरवरी की सुबह, नए चुने गए संसद सदस्य अपने पद की शपथ लेंगे. बाद में शाम को, नई कैबिनेट बनाई जाएगी और शपथ ली जाएगी. शपथ ग्रहण समारोह का नेतृत्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिर उद्दीन करेंगे.

शपथ समारोह की तैयारियां जोरों पर

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के दफ्तर, कानून मंत्रालय और बीएनपी के कई सोर्स ने बांग्लादेशी डेली अखबार प्रोथोम आलो को इसकी पुष्टि की है. चुनाव गुरुवार को हुआ था और चुनाव आयोग ने शुक्रवार रात को जीतने वाले उम्मीदवारों का आधिकारिक नोटिफिकेशन पब्लिश किया. जातीय संसद सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. यह समारोह जातीय संसद भवन में तय शपथ कक्ष में होता है. जातीय संसद सेक्रेटेरिएट के सचिव कनीज मौला ने कहा कि मंगलवार शाम, 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं.

13वें संसदीय चुनाव में 300 में से 299 सीटों के लिए 12 फरवरी को वोटिंग हुई थी. चुनाव आयोग ने 297 सीटों के लिए अनौपचारिक नतीजे घोषित किए थे. हालांकि, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चटगांव-2 और चटगांव-4 के लिए गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए गए हैं.