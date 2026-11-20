बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का बेहतर वेतन की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन गंभीर रूप ले चुका है. पिछले 20 दिनों के दौरान इस आंदोलन में 543 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं जबकि 748 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. फ्रांस स्थित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश (जेएमबीएफ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. संगठन ने पुलिस की कथित बर्बरता, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों को लेकर बांग्लादेश सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई है. संगठन के मुताबिक, प्रदर्शन से जुड़े हमलों में घायल होने के बाद दो मजदूरों की मौत भी हो चुकी है.

13 श्रमिक नेताओं और अवामी लीग के 170 लोगों की गिरफ्तारी

जेएमबीएफ के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 748 लोगों में 13 श्रमिक नेता और आंदोलन के आयोजक शामिल हैं. इसके अलावा अवामी लीग के 170 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. संगठन ने इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए कहा कि मजदूरों को अपनी वेतन संबंधी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से संगठित होने का अधिकार है. ऐसे में आंदोलन में शामिल होने के कारण श्रमिक नेताओं को हिरासत में लेना उनके अधिकारों का उल्लंघन है. संगठन ने सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे हमलों के आरोपों की भी जवाबदेही तय करने की मांग की है.

दो मजदूरों की मौत पर उठाए सवाल, अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग

मानवाधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शाहनूर इस्लाम ने कहा कि उचित वेतन की मांग कर रहे दो मजदूरों की जान चली गई. मजदूरों के साथ कथित यातना, हमलों और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों को लेकर संगठन बेहद नाराज है. उन्होंने कहा कि मृतक मजदूरों के परिवारों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है. चाहे आरोप पुलिस अधिकारियों पर हों या सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने इन घटनाओं की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.

मजदूरी विवाद में आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल पर चिंता

जेएमबीएफ ने वेतन विवाद से जुड़े मामलों में बांग्लादेश के आतंकवाद विरोधी कानून (एंटी-टेररिज्म एक्ट) के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि मजदूरों के वेतन से जुड़े आंदोलन में इस कानून के तहत कार्रवाई करना और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करना गंभीर चिंता का विषय है. ऐसी घटनाओं की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए. संगठन ने मांग की है कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किए गए मजदूरों और श्रमिक नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं.

सरकार से मजदूरों की सुरक्षा और न्यूनतम वेतन तय करने की अपील

मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश सरकार से मजदूरों को हिंसा से सुरक्षा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करने की अपील की है. साथ ही पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों पर लगे आरोपों की जांच कराने को कहा है. जेएमबीएफ ने एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग बनाने की मांग की है. यह आयोग दो मजदूरों की मौत, पुलिस की कथित यातना, अत्यधिक बल प्रयोग और बीएनपी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर लगे हमलों की जांच करे. संगठन ने मजदूरों की मांगों के अनुरूप न्यूनतम वेतन तय करने पर भी जोर दिया है.

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