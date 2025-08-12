विज्ञापन
इस देश में लगातार बढ़ रहा चूहों की खेती का ट्रेंड, हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं लोग

Bamboo Rat Farming China: चूहों को एक खास जगह पर रखकर उनकी फार्मिंग होती है, कुछ ही चूहे देखते ही देखते कई बच्चे पैदा करने लगते हैं, जिन्हें बेचकर अच्छी कमाई होती है.

इस देश में लगातार बढ़ रहा चूहों की खेती का ट्रेंड, हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं लोग
चूहों की खेती से हो रही जमकर कमाई
  • चीन में बड़े आकार के चूहों की खेती की जाती है, जिनका वजन दो से तीन किलो तक होता है
  • इन चूहों को जंगल से पकड़कर पिंजरों में रखा जाता है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ाई जाती है
  • चूहों को खासतौर पर बांस और गन्ना खिलाया जाता है जिससे उनका स्वाद बेहतर होता है और मांग बढ़ती है
Bamboo Rat Farming: किसी फसल, फलों या फिर मुर्गी-बकरी की खेती या उनके पालन के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग चूहों की खेती भी करते हैं और ये काफी मुनाफे वाला काम है. जी हां, चीन में ऐसी खेती की जाती है. यहां के लोग खेतों में बड़ी संख्या में चूहे पालते हैं और उन्हें खिला पिलाकर बड़ा भी करते हैं. जब ये चूहे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें मार्केट में बेचकर जमकर कमाई की जाती है. आइए जानते हैं कि ये कैसा होता है और क्यों चीन में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. 

साइज में काफी बड़े होते हैं चूहे

अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके घरों में दिखने वाले चूहों की तरह ही चीन के ये चूहे होते हैं तो आप गलत हैं. यहां इनका साइज कई गुना ज्यादा बड़ा होता है. ये चूहे इतने बडे़ होते हैं कि इनका वजन दो से तीन किलो तक हो सकता है. इसीलिए इन्हें यहां Bamboo रैट्स कहा जाता है, जिनकी चीनी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है. 

कैसे होती है चूहों की खेती?

अब आपको बताते हैं कि चीन में चूहों की खेती कैसे होती है. यहां के लोग सबसे पहले जंगलों की तरफ रुख करते हैं और चूहों के बनाए बिलों को फॉलो किया जाता है. इसके बाद जमीन के नीचे छिपे चूहों को वहां से निकालकर पिंजरों में डाला जाता है. पिंजरे में एक साथ दो से तीन चूहे रखे जाते हैं. यहीं से उनकी फार्मिंग शुरू होती है. एक चूहे के करीब चार से पांच बच्चे होते हैं, इसी तरह उनकी संख्या बढ़ती रहती है. इन्हें खूब खाना खिलाया जाता है और उनका वजन बढ़ता रहता है. 

इन चूहों को खासतौर पर बैंबू यानी बांस खिलाया जाता है, जिससे इनका टेस्ट काफी अच्छा होता है. इसके अलावा गन्ना भी इन्हें दिया जाता है. नेचुरल तरीके से इन्हें बड़ा करने के बाद इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है. 

जमकर होती है कमाई

जब बैम्बू रैट्स काफी बड़े हो जाते हैं तो इन्हें सीधे मार्केट में भेजा जाता है. उनके दांतों से उनके बड़े होने या तैयार होने की पहचान की जाती है. इसके बाद ये मीट मार्केट में काफी अच्छे दाम में बिकते हैं. चीन में इन्हें कई तरह से खाया जाता है. सबसे ज्यादा इसे गार्लिक और चिली के साथ सूप की तरह पीना पसंद किया जाता है. इसके अलावा इन्हें ग्रिल करके भी खाया जाता है. फिलहाल चीन में ये बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और लोग रैट फार्मिंग की तरफ रुख कर रहे हैं. 

