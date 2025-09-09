Apple ने लॉन्च की iPhone 17 सीरीज, अल्ट्रा वॉच 3 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी; जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

एप्पल (Apple) ने मंगलवार 9 सितंबर 2025 को iPhone की नई जनरेशन को लॉन्च किया. इनमें iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. आईफोन लवर्स के लिए एप्पल का इवेंट किसी त्यौहार से कम नहीं होता है. इस खबर में पढ़ें कि एप्पल ने कितने मॉडल आज बाजार में लॉन्च किए हैं.

iPhone Air की खास बातें:

मोटाई 5.6mm

ड्यूरेबिलिटी पर हुआ काम

सेरेमिक शील्ड के साथ हुआ लॉन्च

फ्रेम टाइटैनियम से बना

चार कलर ऑप्शन में कंपनी ने पेश किया

A19 Pro चिपसेट से लैस

रियर में 48MP फ्यूजन कैमरा

फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा

आईफोन एयर- 999 डॉलर

लेटेस्ट iPhones हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करेंगे. इस टूल की मदद से यूजर्स आसानी से लिख, बातचीत और टास्क पूरे कर सकेंगे. सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर एक्सपीयरिंस को बेहतर बनाया जाता है. इसके साथ ही AI में हाई प्राइवेसी स्टैंडर्स बरकरार रहते हैं.

iPhone 17 Pro Max फीचर्स

आईफोन 17 प्रो मैक्स- 1199 डॉलर

iPhone 17 के फीचर्स

4 मॉडल लॉन्च

5 कलर में हुआ पेश

ऐपल इंटेलीजेंस सपोर्ट मिला

बैटरी 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक होगी चार्ज

रियर में 48MP+12MP कैमरा सेटअप

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए सेंटर स्टेज कैमरा

आईफोन 17- 799 डॉलर

फोर्ड पास ऐप इंटिग्रेशन की मदद से यूजर्स अपनी कार को सीधे आईफोन से अनलॉक कर सकेंगे. इसके अलावा कैमरा कंट्रोल एक्शन बटन के साथ अब ज्यादा बेहतर है. इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग कैमरा सेटिंग्स को तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं.

ये दोनों क्रिएटिव और इंटेलिजेंस यूज के लिए इसे पावरफुल टूल बनाता है. नए लॉन्च किए गए फोन्स में नए विजुअल और बटन फीचर्स दिए गए हैं.

iPhone 17 Pro के फीचर्स:

पूरी तरह रिडिजाइन

अब तक की सबसे बड़ी बैटरी

A19 Pro चिप

18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा

रियर में 48MP+48MP+48MP का कैमरा सेटअप

वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आए कई खास फीचर्स

आईफोन 17 प्रो- 1099 डॉलर

आईफोन से साथ इवेंट में नेक्स्ट-जेन एयरपॉड्स प्रो, एयरपॉड्स प्रो 3, वॉच SE 3, ऐप्पल अल्ट्रा वॉच 3 भी लॉन्च किए गए.

एयरपॉड्स प्रो 3 में मिले ये फीचर्स:

5G कनेक्टिविटी से लैस

एनर्जी एफिशिएंट

लिक्विड ग्लास इंटरफेस

हार्ट और स्लीप ट्रैकिंग

हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन

स्लीप स्कोर

नई बैटरी से लैस

नेक्स्ट-जेन एयरपॉड्स प्रो फीचर्स:

नया आर्किटेक्चर

ऑडियो एक्सपीरियंस हुआ शानदार

दोगुना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन

लाइव ट्रांसलेशन

हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर

8 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक

कीमत 249 डॉलर

वॉच SE 3 की खास बातें:

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले

5G कनेक्टिविटी

स्पीकर्स से म्यूजिक और पॉडकास्ट का मजा

सिंगल चार्ज पर 18 घंटे का बैकअप

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

एप्पल अल्ट्रा वॉच 3 के शानदार फीचर्स: