अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला था बेहद घातक, पहली तस्वीर आई सामने

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद पहली बार उस हमले की तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने ये हमला बेहद सटीकता और वेल प्लान्ड तरीके के साथ अंजाम दिया है. अमेरिकी सैनिकों ने इस हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को भी पकड़कर अमेरिका ले गए हैं. वहां उनपर अमेरिका के कानून के हिसाब से मामला चलेगा. अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

अमेरिका के इस हमले को लेकर वंतोर ने सेटेलाइट फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में फ़्यूरटे टियुना को दिखाया गया है, जिसमें काराकास में एक बड़ा सैन्य परिसर है. रात भर के इस अमेरिकी ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया.

रविवार की फोटो उस बेहद खास सैन्य अभियान के बाद हुए नुकसान को दिखाती है, जिसके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह अमेरिका को दक्षिण अमेरिकी देश को "चलाने" और इसके विशाल तेल भंडार को अन्य देशों को बेचने के है. इस कार्रवाई ने वेनेज़ुएला के निरंकुश नेता पर ट्रंप प्रशासन के स्पेशल ऑपरेशन और महीनों की सिक्रेट इनपुट पर काम करने की नीति को सही साबित कर दिया है. 2003 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने इतने बड़े स्तर पर किसी देश के राष्ट्रपति या बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई की हो.

आपको बता दें कि इस हमले का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से अमेरिकी सेना ने कुछ मिनट के अंदर ही वेनेजुएला में प्रवेश किया. आपको बता दें कि इस बेहद खास ऑपरेशन में सेना वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने साथ ले गई है.