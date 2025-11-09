अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन जारी है और यह अब 40वें दिन में पहुंच गया है. इस शटडाउन की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है. वहीं लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता को खतरे में आ गई है और साथ ही सरकारी कर्मचारी भी बिना सैलरी के रह रहे हैं. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. आखिर इतने दिनों से चल रहे शटडाउन की वजह अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो बात दें कि फिलिबस्‍टर और ओबामा केयर फंडिंग इसकी असली वजह हैं.

क्‍यों नहीं खत्‍म हो रहा शटडाउन

शटडाउन तब लागू होता है, जब अमेरिकी संसद सरकारी विभागों को चलाने के लिए समय पर बजट या फंडिंग का बिल पारित करने में फेल हो जाती है. यही कारण है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर को पेश किया जाने वाला रेगुलर बजट पास नहीं हो पाया. अमेरिकी कानून के अनुसार फंडिंग रुक जाने पर सरकारी कामकाज की गति धीमी हो जाती है. अमेरिका में जारी शटडाउन का भी यही कारण है. फंड की कमी की वजह से सरकारी कामकाज ठप पड़ चुका है. इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य बीमा यानी ओबामा केयर फंडिंग से जुड़ा है.

ट्रंप कह रहे खत्‍म हो फिलिबस्‍टर

राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'डेमोक्रेट्स शटडाउन पर कुत्तों की तरह टूट रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि मैं रिपब्लिकन के साथ मिलकर फिलिबस्टर को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं. चाहे हम समझौता करें या न करें. रिपब्लिकन्स को फिलिबस्टर को 'ध्वस्त' करना होगा.

फिलिबस्टर एक राजनीतिक रणनीति है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी कांग्रेस में किया जाता है. फिलिबस्टर के तहत सीनेटर किसी प्रस्तावित विधेयक या फंडिंग पर बहस को आगे बढ़ाकर मतदान में देरी या उसे रोक देते हैं. यही कारण है कि ट्रंप फिलिबस्टर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं ताकि वे फंडिंग और बजट से जुड़े प्रस्ताव को पास कर सकें.

ओबामाकेयर पर भी बहस

ओबामाकेयर अमेरिका का एक कानून है, जिसे साल 2010 में पास किया गया था. ओबामा केयर कानून का मकसद स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के साथ हेल्थ केयर की लागत को कम करना है. ओबामाकेयर के तहत दिए जाने वाले टैक्स क्रेडिट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है. डेमोक्रेट्स की मांग है कि इस टैक्स क्रेडिट से मिलने वाले फायदे को इस साल के अंत तक बढ़ाकर रखा जाए. लगीं रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि जब तक सरकार खत्म नहीं होगी, तब तक पर कोई चर्चा नहीं होगी.

हजारों फ्लाइट्स कैंसिल

इसका सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस वीकएंड अमेरिका में एयर ट्रैवल सेक्‍टर में उथल पुथल मची रही. 1,700 से ज्‍यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हजारों फ्लाइट्स लेट हैं. शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास स्टाफ की भारी कमी हो गई है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक अकेले शनिवार को 1,500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और 6,600 से ज्‍यादा लेट थीं. जबकि रविवार को 1,000 एक्‍स्‍ट्रा कैंसिलेशन और सैकड़ों विलंबित उड़ानें दर्ज की गईं.

वहीं अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्‍ट्रेशन का कहिना है कि कर्मचारियों की कमी इसके लिए जिम्मेदार है. बजट पास नहीं होने से एटीसी कंट्रोलर्स और सिक्‍योरिटी स्‍क्रीनर्स को सैलरी नहीं मिल पाई है. न्यूयॉर्क शहर के तीन प्रमुख एयरपोर्ट्स नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल, लागार्डिया और जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल - पर शनिवार को फ्लाइट्स घंटों डिले हुईं.