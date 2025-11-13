अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म! 43 दिन बिना फंड रही ट्रंप सरकार, आखिरकार संसद से बजट पास

अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया है. अमेरिका संसद (यूएस हाउस) ने 222-209 मतों से एक खर्च विधेयक (स्पेंडिंग बिल) पास कर दिया है जो 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन को समाप्त कर देगा. अब इसके बाद, बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, जिन्होंने कहा कि वह बुधवार, 12 नवंबर (स्थानीय समयानुसार) की रात ही इस पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप की मंजूरी की मुहर के साथ, अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा.

ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को यह स्पेंडिंग बिल पास कराने के लिए विपक्षी पार्टी- डेमोक्रेट के 6 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अंत में, छह डेमोक्रेट नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में आए इस बिल का समर्थन किया, उसके पक्ष में वोट दिया. के लिए आगे आये।

दोनों पार्टियों में क्या डील हुई है?

दोनों पार्टियों में डील हुई है कि इस शटडाउन के दौरान जिस भी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से निकाला गया है, यानी जिनकी छंटनी की गई है, उसे ट्रंप सरकार वापस नौकरी में रखेगी. संघीय (केंद्रीय) कर्मचारियों को बकाया वेतन की गारंटी देनी होगी. जनवरी तक सरकार को फंड देने के लिए यह स्पेंडिग बिल लाया गया है. उसके बाद फिर से दोनों पार्टियों में तकरार होगी और सरकार को नए बजट के लिए विपक्ष से सौदेबाजी करनी होगी.

डील में क्या नहीं है?

हालांकि इस डील में स्पष्ट रूप से वह बात शामिल नहीं है जो अधिकांश डेमोक्रेट इस शटडाउन की लड़ाई में चाहते थे- स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की गारंटी का विस्तार. अब जब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर टैक्स क्रेडिट पर एक और वोट होगी तब डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी इस मांग पर फिर से जोर डालेगी.