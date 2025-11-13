विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म! 43 दिन बिना फंड रही ट्रंप सरकार, आखिरकार संसद से बजट पास

US longest shutdown of history end: अमेरिका संसद (यूएस हाउस) ने 222-209 मतों से एक खर्च विधेयक (स्पेंडिंग बिल) पास कर दिया है जो सरकारी शटडाउन को समाप्त कर देगा.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म! 43 दिन बिना फंड रही ट्रंप सरकार, आखिरकार संसद से बजट पास
  • अमेरिकी संसद ने एक खर्च विधेयक पास कर दिया है जिससे सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त किया जाएगा
  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही इस बिल पर हस्ताक्षर कर शटडाउन को आधिकारिक रूप से समाप्त करेंगे
  • बिल पास कराने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट के छह सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया है. अमेरिका संसद (यूएस हाउस) ने 222-209 मतों से एक खर्च विधेयक (स्पेंडिंग बिल) पास कर दिया है जो 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन को समाप्त कर देगा. अब इसके बाद, बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, जिन्होंने कहा कि वह बुधवार, 12 नवंबर (स्थानीय समयानुसार) की रात ही इस पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप की मंजूरी की मुहर के साथ, अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा.

ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को यह स्पेंडिंग बिल पास कराने के लिए विपक्षी पार्टी- डेमोक्रेट के 6 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अंत में, छह डेमोक्रेट नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में आए इस बिल का समर्थन किया, उसके पक्ष में वोट दिया. के लिए आगे आये।

दोनों पार्टियों में क्या डील हुई है?

दोनों पार्टियों में डील हुई है कि इस शटडाउन के दौरान जिस भी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से निकाला गया है, यानी जिनकी छंटनी की गई है, उसे ट्रंप सरकार वापस नौकरी में रखेगी. संघीय (केंद्रीय) कर्मचारियों को बकाया वेतन की गारंटी देनी होगी. जनवरी तक सरकार को फंड देने के लिए यह स्पेंडिग बिल लाया गया है. उसके बाद फिर से दोनों पार्टियों में तकरार होगी और सरकार को नए बजट के लिए विपक्ष से सौदेबाजी करनी होगी.
डील में क्या नहीं है?

हालांकि इस डील में स्पष्ट रूप से वह बात शामिल नहीं है जो अधिकांश डेमोक्रेट इस शटडाउन की लड़ाई में चाहते थे- स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की गारंटी का विस्तार. अब जब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर टैक्स क्रेडिट पर एक और वोट होगी तब डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी इस मांग पर फिर से जोर डालेगी.

काम की बात: अमेरिका में शटडाउन तब लागू होता है, जब अमेरिकी संसद सरकारी विभागों को चलाने के लिए समय पर बजट या फंडिंग का बिल पारित करने में फेल हो जाती है. यही कारण है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर को पेश किया जाने वाला रेगुलर बजट पास नहीं हो पाया. अमेरिकी कानून के अनुसार फंडिंग रुक जाने पर सरकारी कामकाज की गति धीमी हो जाती है. अमेरिका में जारी शटडाउन का भी यही कारण है. फंड की कमी की वजह से सरकारी कामकाज ठप पड़ चुका है.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Shutdown, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now