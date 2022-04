Air France के Pilots ने Boeing 777 से 'खोया नियंत्रण', लैंड करते समय हुई "गंभीर घटना"

Air France का Boeing 777 आखिर में दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंड हुआ

फ्रांस (France) में हवाई सुरक्षा निगरानीकर्ता ने बुधवार को कहा कि वो पेरिस एयरपोर्ट (Paris airport) पर हुई उस घटना की जांच शुरू कर रहा है जिसमें पायलेट का एयर फ्रांस के एक हवाई जहाज (Air France plane) से लैंड करते हुए नियंत्रण खो गया था. यह हवाई जहाज न्यूयॉर्क से लौट रहा था. ब्यूरो ऑफ इनक्वायरी एंड एनेलिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी (The Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety, BEA) ने यह बोइंग 777 (Boeing 777) के चार्ल्स दे गाउले एयरपोर्ट (Charles de Gaulle airport) पर मंगलवार सुबह उतरते वक्त हुई दिक्कत को सामने रखा और इसे "गंभीर घटना" बताया. इसका मतलब यह है कि दुर्घटना का गंभीर खतरा था.