पेरिस-दिल्ली प्लेन जयपुर डायवर्ट, पायलट बोले- पूरी हुई ड्यूटी; बस से भेजे गए यात्री

पेरिस से नई दिल्ली आने वाली एयर इंडिया (Air India) की एक फ्लाइट को सोमवार को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया. इसके बाद पायलट ने ये कहते हुए वहां से विमान उड़ाने से इनकार कर दिया कि उसके ड्यूटी का समय पूरा हो गया है. इससे वहां यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. वो घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, फिर उन्हें बस से जयपुर से दिल्ली भेज दिया गया.

रविवार रात 10 बजे पेरिस से उड़ान भरने वाला एआई-2022 सोमवार सुबह 10.35 बजे दिल्ली पहुंचने वाला था. सूत्रों ने बताया कि राजधानी दिल्ली में धुंध की वजह से सोमवार सुबह विमान को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया.

जयपुर हवाई अड्डे पर जब विमान दिल्ली के लिए यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर मंजूरी का इंतजार कर रहा था, तब पायलटों ने ड्यूटी के घंटे पूरे होने का हवाला देते हुए फ्लाइट उड़ाने से इनकार कर दिया.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा बनाए गए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों में कहा गया है कि विमान चालक दल को पर्याप्त आराम मिले, ताकि थकान की वजह से होने वाली सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या को रोका जा सके.

एक एक्स यूजर विशाल पी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "@airindia का शर्मनाक और दयनीय प्रबंधन, CDG-DEL उड़ान #AI2022 को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया. जयपुर में फंसे यात्रियों ने विमान के अंदर 5 घंटे बिताए इसके बाद उन्हें जयपुर से दिल्ली बस से जाने के लिए कहा गया. मेरे साथ मेरी पत्नी और दो महीने का बच्चा भी है. मैं असहाय महसूस कर रहा हूं."

Shameful and pathetic management from @airindia today as flight #AI2022 from CDG-DEL diverted to JAI. Pax stranded at JAI asked to spend 5 hrs inside the aircraft and then to take a bus from JAI to DEL. My wife and two months old is suffering and I am helpless. @TataCompanies