AI नौकरियां बढ़ा भी सकता है, देखिए ब्रिटेन में क्या कमाल हो गया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी आलोचना यह होती है कि यह लोगों की नौकरियों को खा रहा है. हालांकि ब्रिटेन से एक खबर आई है जो दिखाती है कि अगर AI को टूल बना लिया जाए तो यह आपको नौकरी दिलाने का भी काम कर सकता है. AI, रेगुलेशन, डेटा रिपोर्टिंग और अन्य स्पेशलिस्ट स्किल वाले वर्कर्स की बढ़ती मांग ने साल 2025 में ब्रिटेन के वित्तीय क्षेत्र में वैकेंसी को 12% तक बढ़ा दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिक्रूटिंग फर्म मॉर्गन मैककिनले ने सोमवार, 12 जनवरी को इसकी जानकारी दी. कहा गया है कि कंपनियां टेक्नोलॉजी की दौड़ में बने रहने की कोशिश कर रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार चौथी तिमाही में मंदी के बावजूद इन खास क्षेत्रों में वैकेंसी में साल-दर-साल वृद्धि हुई. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और ब्रिटिश सरकार के नवंबर के बजट के बारे में अनिश्चितता की वजह से फाइनेंशियल मार्केट के मैनेजर्स को काम पर रखने में सावधानी बरती गई. यह जानकारी मॉर्गन मैककिनले के लंदन एम्प्लॉयमेंट मॉनिटर की फाइनेंशियल मार्केट में वैकेंसी पर आई तीन महीने की सर्वे रिपोर्ट में सामने आई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन मैककिनले के डॉयरेक्टर मार्क एस्टबरी ने कहा कि अब कुल वैकेंसी में 16% से अधिक वैकेंसी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सेवाओं में हैं, जो निवेश प्रबंधन और बैंकिंग जैसी पारंपरिक भूमिकाओं से ऊपर हैं. पिछले साल कुल पदों में ऐसी वैकेंसी 15% थीं.

दूसरे पदों में हो रही गिरावट

आंकड़ों से पता चलता है कि कलर्क और प्रशासनिक पदों में 16% की गिरावट आई है, और ब्रोकिंग भूमिकाओं में वर्ष के दौरान 20% की गिरावट आई है. वजह है कि AI और सेवाओं के ऑटोमेटिक होने से इन कामों में कर्मचारियों की मांग कम हो गई है. मार्क एस्टबरी ने कहा कि इस साल की पहली तिमाही में भी AI वाले फिल्ड में जोरदार नियुक्तियां जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी अपेक्षाकृत कम 5% और महंगाई 3.2% पर स्थिर है.

