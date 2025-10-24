अब बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! अब अफगानिस्तान भी करेगा पानी बंद 

भारत के सिंधु नदी समझौता रद्द करने के फैसले से अभी पाकिस्तान संभला भी नहीं था कि अफगानिस्तान ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है. दरअसल, अफगानिस्तान ने इस सप्ताह कुनार नदी पर "जितनी जल्दी हो सके" बांध बनाकर पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने ये कदम बीते कुछ दिनों से सीमा पर पाकिस्तान से जारी संघर्ष को देखते हुए लिया है.अफगानिस्तान के कार्यवाहक जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह आदेश सत्तारूढ़ तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा की ओर से आया है.

अपने पोस्ट में, अफगान मंत्री मंसूर ने लिखा कि अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का अधिकार है और निर्माण का नेतृत्व विदेशी के बजाय घरेलू फर्मों द्वारा किया जाएग.पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को सीमित करने का तालिबान का कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाता है.चौबीस घंटे बाद, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया - सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को साझा करने के लिए 65 साल पुराना समझौता.

कुनार नदी आखिर है कहां और कैसे बढ़ा रही है पाक की टेंशन

लगभग 500 किमी लंबी कुनार की उत्पत्ति पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में हिंदू कुश पहाड़ों में होती है. फिर यह काबुल नदी में गिरने से पहले, कुनार और नंगरहार प्रांतों से होते हुए दक्षिण में अफगानिस्तान में बहती है. संयुक्त नदियां, एक तिहाई, पेच के पानी से बढ़ी हुई, फिर पूर्व में पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती हैं और वहां के पंजाब प्रांत में अटॉक शहर के पास सिंधु में मिल जाती हैं.

यह नदी, जिसे अब भी काबुल कहा जाता है, पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है और सिंधु की तरह, सिंचाई, पीने के पानी और पनबिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है. खासकर सुदूर खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लिए जो सीमा पार हिंसा का केंद्र रहा है. यदि अफगानिस्तान पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले कुनार/काबुल पर बांध बनाता है, तो इससे खेतों और लोगों के लिए पानी की पहुंच बाधित हो जाएगी, क्योंकि भारत ने पहले ही इसकी आपूर्ति रोक दी है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के साथ हस्ताक्षरित आईडब्ल्यूटी इस्लामाबाद के विपरीत, इन जल के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली कोई संधि नहीं है. जिसका अर्थ है कि काबुल को खड़े होने के लिए मजबूर करने का कोई तत्काल सहारा नहीं है.इससे पाक-अफगान हिंसा के और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है.

नदियों और नहरों पर अपना अधिकार जता रहा तालिबान

अगस्त 2021 में अफगान सरकार पर कब्ज़ा करने के बाद से, तालिबान ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांधों और नहरों का निर्माण करके, देश के माध्यम से बहने वाली नदियों और नहरों पर अपना अधिकार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है. इसमें पश्चिम से मध्य एशिया में बहने वाली नदियां भी शामिल हैं.इसका एक उदाहरण उत्तरी अफगानिस्तान में बनाई जा रही विवादास्पद कोश टेपा नहर है. 285 किमी की दूरी पर स्थित, इससे 550,000 हेक्टेयर से अधिक के शुष्क विस्तार को व्यवहार्य कृषि भूमि में बदलने की उम्मीद है.

विशेषज्ञों ने कहा है कि नहर एक अन्य नदी, अमु दरिया के 21 प्रतिशत हिस्से को मोड़ सकती है, और बदले में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे पहले से ही पानी की कमी वाले देशों को प्रभावित कर सकती है. पिछले हफ्ते तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी औपचारिक यात्रा पर भारत में थे, इस दौरान उन्होंने हेरात प्रांत में एक बांध के निर्माण और रखरखाव के लिए समर्थन की सराहना की.