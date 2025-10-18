विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्‍तान ने की एयरस्‍ट्राइक, अफगानिस्‍तान में 3 क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत

पाकिस्‍तान ने अफगानिस्‍तान पर हमले शुरू कर दिये हैं. अफगानिस्‍तान का दावा है कि पाक की एयरस्‍ट्राइक में 8 लोग मारे गए हैं, जिसमें 3 क्रिकेटर भी शामिल थे.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्‍तान ने की एयरस्‍ट्राइक, अफगानिस्‍तान में 3 क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत
पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच तनाव बढ़ा
  • अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के बावजूद बॉर्डर एरिया में एयरस्ट्राइक की
  • पाकिस्‍तान की एयरस्ट्राइक में पक्तिका प्रांत में तीन क्रिकेटर समेत आठ लोगों की मौत हुई है
  • अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे का संघर्षविराम था, लेकिन पाकिस्तान ने हमले फिर शुरू किए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
काबुल:

पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच तनाव फिर बढ़ता जा रहा है. अफगानिस्‍तान ने दावा किया है कि सीजफायर के बावजूद पाकिस्‍तान की ओर से बॉर्डर एरिया में एयरस्‍ट्राइक की गई, जिसमें 3 क्रिकेटरों में समेत 8 लोगों की मौत हो गई है. अफगानिस्‍तान और पाकिस्‍तान के बीच 48 घंटों का संघर्षविराम हुआ था, जिसके बाद शांति को आगे भी कायम रखने पर सहमति बनी थी. लेकिन अफगानिस्‍तान का दावा है कि पाकिस्‍तान की ओर से बिना किसी उकसावे के फिर हमले शुरू कर दिये गए हैं.   

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बताया कि पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम तीन अफगानिस्तानी क्रिकेटर मारे गए हैं.  ये खिलाड़ी अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेने के लिए उरगुन से पाकिस्तान सीमा पर स्थित पूर्वी पक्तिका प्रांत के शाराना गए थे.

क्रिकेट सीरीज से नाम लिया वापस

एसीबी ने तीनों खिलाड़ियों के नाम "कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून" बताए और कहा कि हमले में पांच अन्य लोग भी मारे गए. एसीबी ने कहा कि उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया और इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक 'कायराना हमला' बताया. इस हमले के बाद, अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया. एसीबी ने हमले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.

पाक-अफगान सीमा पर भारी तनाव

पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच सीजफायर के ऐलान से पहले पाक-अफगान सीमा पर भारी तनाव देखने को मिला. काबुल एयरस्ट्राइक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने पाक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारी हमला किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए. इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अफगान पर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें कई नागरिक मारे गए. इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान में, अधिकारियों ने क्वेटा में प्रवासियों को अपने घर और दुकानें खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और देश में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जैसा कि गुरुवार को अफगान ऑनलाइन खामा न्यूज ने बताया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistani Airstrike, Pak Airstrike In Afghanistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com