विज्ञापन
विशेष लिंक

अफगानिस्तान में 6.0 के भूकंप से भारी तबाही- 9 की मौत, लाहौर से दिल्ली तक कांप उठी धरती

Afghanistan earthquake: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था और इसकी गहराई जमीन की सतह से 8 किलोमीटर नीचे थी.

Read Time: 2 mins
Share
अफगानिस्तान में 6.0 के भूकंप से भारी तबाही- 9 की मौत, लाहौर से दिल्ली तक कांप उठी धरती
  • पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई आठ किलोमीटर थी.
  • भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास था, जिससे दिल्ली तक तेज धरती का कांपना महसूस किया गया.
  • नंगरहार में नौ लोगों की मौत हुई और पच्चीस लोग घायल हो गए, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार की देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 तीव्रता रही जिसकी वजह से दिल्ली तक धरती कांप उठी.

USGS ने कहा कि भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था और इसकी गहराई जमीन की सतह से 8 किलोमीटर नीचे थी. यह भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11:47 बजे आया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अजमल दरवैश के अनुसार, पूर्वी प्रांत नंगाहार में नौ लोग मारे गए और 25 अन्य घायल हो गए.

लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.5 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान में भयानक भूकंप का इतिहास रहा है. 7 अक्टूबर, 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद तेज झटके आए. तालिबान सरकार का अनुमान है कि कम से कम 4,000 लोग मारे गये. वहीं संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की संख्या लगभग 1,500 कम बताई थी. यह हाल की स्मृति में अफगानिस्तान पर आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan, Earthquake, Afghanistan Earthquake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com