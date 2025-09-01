अफगानिस्तान में 6.0 के भूकंप से भारी तबाही- 9 की मौत, लाहौर से दिल्ली तक कांप उठी धरती

- पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई आठ किलोमीटर थी.
- भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास था, जिससे दिल्ली तक तेज धरती का कांपना महसूस किया गया.
- नंगरहार में नौ लोगों की मौत हुई और पच्चीस लोग घायल हो गए, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया.
पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार की देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 तीव्रता रही जिसकी वजह से दिल्ली तक धरती कांप उठी.
USGS ने कहा कि भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था और इसकी गहराई जमीन की सतह से 8 किलोमीटर नीचे थी. यह भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11:47 बजे आया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अजमल दरवैश के अनुसार, पूर्वी प्रांत नंगाहार में नौ लोग मारे गए और 25 अन्य घायल हो गए.
गौरतलब है कि अफगानिस्तान में भयानक भूकंप का इतिहास रहा है. 7 अक्टूबर, 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद तेज झटके आए. तालिबान सरकार का अनुमान है कि कम से कम 4,000 लोग मारे गये. वहीं संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की संख्या लगभग 1,500 कम बताई थी. यह हाल की स्मृति में अफगानिस्तान पर आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा थी.
