राष्ट्रपति कर रही थीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक डोलने लगी धरती... देखें 6.5 तीव्रता के भूकंप ने कैसे मचाई अफरा-तफरी

मेक्सिको में शुक्रवार का दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था. राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम राजधानी में 2026 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं. तभी अचानक धरती डोलने लगी, कुर्सियां हिलने लगीं, भूकंप के सायरन बजने लगे. राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गईं. बाकी लोग भी इधर-उधर भागने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
मेक्सिको की धरती शुक्रवार को 6.5 तीव्रता के भूकंप से हिल उठी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही भूकंप के सायरन गूंजे, राष्ट्रपति शेनबाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अफरा-तफरी मच गई. राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती महसूस हुई, जिसके बाद वह सुरक्षा के मद्देनजर पोडियम छोड़कर बाहर निकल गईं.
भूकंप इतना शक्तिशाली था कि मेक्सिको की राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान सेवा ने इसकी तीव्रता 6.5 मापी. भूकंप का केंद्र मशहूर रिसॉर्ट सिटी अकापुल्को के पास ग्येरेरो (Guerrero) के पहाड़ी इलाकों में जमीन से करीब 35 किलोमीटर नीचे था.
भूकंप के दौरान कई रिपोर्टर्स और स्टाफ को तेजी से हॉल से बाहर भागते देखा गया. राष्ट्रपति ने स्थिति को शांति से संभाला और कुछ देर बाद वापस लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राष्ट्रपति शेनबाम ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद उनकी ग्येरेरो के गवर्नर से बात हुई है. फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.
सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में एक इमारत खिलौने की तरह हिलती दिख रही है. राजधानी मेक्सिको सिटी और अकापुल्को में झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों और होटलों से निकलकर सड़कों पर आ गए. खबर लिखे जाने तक इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर थीं और प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा था.
