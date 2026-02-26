विज्ञापन
70 साल के 'चचा' और 22 साल की दुल्हन...रावलपिंडी की इस शादी ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

Pakistani Maulana Photoshoot: सोचिए...एक सादा सा निकाह, कुछ खूबसूरत तस्वीरें और फिर अचानक सोशल मीडिया पर बवाल. रावलपिंडी की एक शादी ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि लोग हैरान भी हैं और हैरानी में मुस्कुरा भी रहे हैं. आखिर क्या है पूरी कहानी?

70 साल के 'चचा' और 22 साल की दुल्हन...रावलपिंडी की इस शादी ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
जब दादा की उम्र का निकला दूल्हा...22 साल की दुल्हन संग 70 साल के 'चचा' ने पढ़ा निकाह, हनीमून पर जाएंगे नीदरलैंड्स

Pakistani Maulana Video Viral: पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में हाल ही में हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल टॉपिक बनी हुई है. यहां 70 साल के हकीम बाबर ने 22 साल की महिला से निकाह किया. उम्र में करीब 48 साल का फर्क होने की वजह से यह शादी चर्चा का सबब बन गई.

वायरल हुआ ब्राइडल फोटोशूट (Viral Bridal Photoshoot)

निकाह के बाद कपल ने प्रोफेशनल ब्राइडल फोटोशूट कराया. तस्वीरों और वीडियो में दूल्हा-दुल्हन अलग अंदाज में पोज देते नजर आए. एक क्लिप में दुल्हन फिल्म एक था टाइगर के गाने 'दिल दियां गल्लां' को गुनगुनाती दिखी, तो मौलाना साहब भी सुर मिलाते नजर आए. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हुआ. X (पहले ट्विटर) पर जैसे ही क्लिप वायरल हुई, कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे लव मैरिज बताया तो किसी ने उम्र के फासले पर सवाल उठाए.

कपल ने क्या कहा? (pakistan old man marriage young girl)

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हकीम बाबर ने कहा कि यह शादी उनकी मर्जी से हुई है. उनके मुताबिक, 'उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर दिल जवान हो तो रिश्ता मजबूत रहता है.' उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक तलाकशुदा महिला से निकाह किया है और इसे वह सही कदम मानते हैं. दुल्हन ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता.

क्यों बन गई यह खबर चर्चा का मुद्दा? (Viral marriage in Pakistan)

आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर निजी पल पब्लिक हो जाता है, यह मामला बताता है कि पर्सनल फैसले कैसे ग्लोबल डिबेट बन जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर Pakistan viral wedding, Rawalpindi nikah, 70 year old groom, 22 year old bride, Maulana Babar marriage जैसे कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह समाज में उम्र, निकाह और निजी फैसलों को लेकर बहस को सामने लाती है. हर रिश्ता अपनी समझ और रजामंदी से बनता है. सोशल मीडिया पर राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सच यही है कि यह शादी अब इंटरनेट इतिहास का हिस्सा बन चुकी है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

