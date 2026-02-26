ऑपरेशन सिंदूर जारी, महज चार दिन में घुटने टेक दिए थे, ऐसा जख्म देंगे.. पाक को भारत का सख्त संदेश

भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. पाक को साफ-साफ बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. 2 कोर के जीओसी और सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने तीन दिन पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर-2 जारी है. पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिया था. महज चार दिनों के भीतर पाक घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था. उसने हमारे डीजीएमओ से संपर्क कर संघर्ष खत्म करने की गुहार लगाई थी. इस बार का ऑपरेशन तो पहले की तुलना में और भी बड़ा है.

पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर-2 जारी

पाकिस्तान को उन्होंने साफ-साफ लब्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है. इस बार का ऑपरेशन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है. तैयारियां भी पहले से ज्यादा बड़े स्तर पर की गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन की रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुश्मन कितना नुकसान पहुंचा रहा है. उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा.

#WATCH | Bikaner, Rajasthan: Regarding Operation Sindoor, Lieutenant General Rajesh Pushkar, GOC of Kharga Corps (2 Corps), says, "...We gave Pakistan a very small sample in the operation. In just 4 days, they were brought to their knees and called our DGMO and asked to stop this… pic.twitter.com/LOZkKO576P — ANI (@ANI) February 26, 2026

सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार

लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है. अगर दुश्मन हमें आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते कहीं से भी नुकसान पहुंचता है तो हम जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान को सिर्फ नमूना ही दिखाया गया था. पाक को घुटने पर आने में सिर्फ 4 दिन लगे थे. अभी भी वक्त है वह संभल जाए क्यों कि ऑपरेशन सिंदूर-2 जारी है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी कैपों को बनाया था निशाना

बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में छिपे आतंकियों और उनके कैंपों को निशाना बनाया था. आसमान से लेकर जमीन तक जमकर हमले किए गए थे. उस दौरान पाकिस्तानी सेना घुटने पर आ गई थी. अब एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है. मतलब यह कि दुश्मन को एक बार फिर से खौफ खाने की जरूरत है.

