दुनिया के 5 सबसे छोटे द्वीप... शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं

5 Smallest Islands In The World: बिशप रॉक केवल 720 वर्ग मीटर में फैला है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इमारत के साथ दुनिया के सबसे छोटे द्वीप के रूप में मान्यता दी है.

  • बिशप रॉक यूके में स्थित है और 720 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है. इमारत के साथ दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है
  • जस्ट इनफ रूम आइलैंड थाउजेंड आइलैंड्स में 1005 वर्ग मीटर में फैला है और यहां लोग रहते हैं
  • इंडोनेशिया का सिम्पिंग आइलैंड पश्चिम कालीमंतन प्रांत में स्थित है और 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है
कल्पना कीजिए कि आपके पास समंदर के बीच में जमीन का एक टुकड़ा इतना छोटा है कि आपने बस कुछ कदम रखें और आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं. समंदर के बीच चारों ओर से पानी से घिरे जमीन के इसी टुकड़े को द्वीप या आइलैंड कहते हैं और आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे द्वीपों के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां जमीन समुद्र से मिलती है और यहां जाने रोमांच की भावना एक अलग लेबल पर होती है.

बिशप रॉक, यूके: यह लाइटहाउस के साथ एक छोटी चट्टान है और इसका स्वामित्व यूनाइटेड किंगडम के पास है. यह केवल 720 वर्ग मीटर में फैला है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इमारत के साथ दुनिया के सबसे छोटे द्वीप के रूप में मान्यता दी है. यह इंग्लैंड के आइल्स ऑफ स्किली के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित है.

जस्ट इनफ रूम आइलैंड, यूके: न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बीच बसा जस्ट इनफ रूम आइलैंड थाउजेंड आइलैंड्स द्वीपसमूह का हिस्सा है और मात्र 1005 वर्ग मीटर में फैला है. इसे ऐसा सबसे छोटा द्वीप माना जाता है जिसपर लोग रहते हैं. इस आइलैंड पर सिर्फ एक झोपड़ी, एक पेड़ और छोटे बीच के लिए जगह है.

सिम्पिंग आइलैंड, इंडोनेशिया: इंडोनेशिया में विभिन्न आकृतियों और आकारों के 17,508 ज्वालामुखीय द्वीप शामिल हैं. पश्चिम कालीमंतन प्रांत में बसा सिम्पिंग आइलैंड (जिसे पहले पुलाउ केलपा दुआ कहा जाता था), 0.5 हेक्टेयर के साइज के साथ सबसे छोटा है.

डेंगर आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया: सिडनी के ठीक उत्तर में स्थित, डेंगर आइलैंड हॉक्सबरी नदी में 29 हेक्टेयर भूमि का विस्तार है जो लगभग पूरी तरह से जंगल है. लगभग 250 लोग इस हरे-भरे छोटे द्वीप पर रहते हैं जो अपनी कार-मुक्त सड़कों, तट के घरों, समुद्र तटों, आदिवासी रॉक नक्काशी, भव्य दृश्यों और आरामदायक माहौल के लिए फेमस है.

फॉक्स आइलैंड, अलास्का: सीवार्ड के तट पर स्थित, फॉक्स आइलैंड को व्यापक रूप से अलास्का की रेसरेक्शन खाड़ी (बे) का मुकुट रत्न माना जाता है. इसको सोचते ही भव्य पहाड़ों, कंकड़ वाले समुद्र तटों और झिलमिलाते ग्लेशियरों की कल्पना करें. 5.47 किलोमीटर लंबे इस द्वीप की सुंदरता ने टूरिस्टों को खींचती है. निःसंदेह, हाइकिंग, फिशिंग जैसे बाहरी रोमांच भी यहां लोगों को आकर्षित करते हैं.
 

Islands, Tourism, Tourism & Travel 
