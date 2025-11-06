दुनिया के 5 सबसे छोटे द्वीप... शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं

कल्पना कीजिए कि आपके पास समंदर के बीच में जमीन का एक टुकड़ा इतना छोटा है कि आपने बस कुछ कदम रखें और आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं. समंदर के बीच चारों ओर से पानी से घिरे जमीन के इसी टुकड़े को द्वीप या आइलैंड कहते हैं और आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे द्वीपों के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां जमीन समुद्र से मिलती है और यहां जाने रोमांच की भावना एक अलग लेबल पर होती है.

बिशप रॉक, यूके: यह लाइटहाउस के साथ एक छोटी चट्टान है और इसका स्वामित्व यूनाइटेड किंगडम के पास है. यह केवल 720 वर्ग मीटर में फैला है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इमारत के साथ दुनिया के सबसे छोटे द्वीप के रूप में मान्यता दी है. यह इंग्लैंड के आइल्स ऑफ स्किली के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित है.

जस्ट इनफ रूम आइलैंड, यूके: न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बीच बसा जस्ट इनफ रूम आइलैंड थाउजेंड आइलैंड्स द्वीपसमूह का हिस्सा है और मात्र 1005 वर्ग मीटर में फैला है. इसे ऐसा सबसे छोटा द्वीप माना जाता है जिसपर लोग रहते हैं. इस आइलैंड पर सिर्फ एक झोपड़ी, एक पेड़ और छोटे बीच के लिए जगह है.

सिम्पिंग आइलैंड, इंडोनेशिया: इंडोनेशिया में विभिन्न आकृतियों और आकारों के 17,508 ज्वालामुखीय द्वीप शामिल हैं. पश्चिम कालीमंतन प्रांत में बसा सिम्पिंग आइलैंड (जिसे पहले पुलाउ केलपा दुआ कहा जाता था), 0.5 हेक्टेयर के साइज के साथ सबसे छोटा है.

डेंगर आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया: सिडनी के ठीक उत्तर में स्थित, डेंगर आइलैंड हॉक्सबरी नदी में 29 हेक्टेयर भूमि का विस्तार है जो लगभग पूरी तरह से जंगल है. लगभग 250 लोग इस हरे-भरे छोटे द्वीप पर रहते हैं जो अपनी कार-मुक्त सड़कों, तट के घरों, समुद्र तटों, आदिवासी रॉक नक्काशी, भव्य दृश्यों और आरामदायक माहौल के लिए फेमस है.