समंदर के बीच आइलैंड, जहां मर्दों का आना मना है, औरतों की इस सीक्रेट दुनिया के अंदर क्या है

Mysterious Island For Women : जरा सोचिए एक ऐसी जगह, जहां दुनिया के आम नियम खामोशी से उलट जाते हैं. एक ऐसा द्वीप, जहां शोर, दिखावा और निगाहों का दबाव कहीं दूर छूट जाता है. यहां कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई ऐलान नहीं होता...बस एक खामोश समझ है...यहां मर्दों की एंट्री नहीं है. फिनलैंड के तट के पास, ठंडे समंदर और सन्नाटे भरे जंगलों के बीच छिपा यह द्वीप खुद को ज्यादा उजागर नहीं करता. यह जगह उन औरतों के लिए है, जो कुछ देर के लिए दुनिया की उम्मीदों से आजाद होकर सिर्फ खुद के साथ रहना चाहती हैं. यहां न कोई रोल निभाना है, न किसी को इंप्रेस करना.
समंदर के बीच छिपा एक अलग जहान (A Hidden World in the Baltic Sea)
फिनलैंड के दक्षिणी तट के पास, हेलसिंकी से करीब 100 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में बसा SuperShe Island पहली नजर में किसी फिल्म का सीन लगता है.
8.4 एकड़ में फैला यह निजी द्वीप चट्टानी किनारों, घने जंगलों और खुले आसमान के साथ एक सुकूनभरी तन्हाई पेश करता है. यहां पहुंचना आसान है, लेकिन यहां की दुनिया आम जिंदगी से बिल्कुल जुदा है.
जहां पुरुषों की एंट्री नहीं (The Women-Only Rule)
SuperShe Island का सबसे बड़ा नियम है. यहां मर्दों की इजाजत नहीं. यह पाबंदी नफरत नहीं, बल्कि फोकस के लिए है. यहां आने वाली महिलाएं बताती हैं कि बिना किसी दबाव या नजरों के वे ज्यादा आजाद महसूस करती हैं. बातचीत आसान हो जाती है, खामोशी भी सुकून देने लगती है.
एक सोच से जन्मा द्वीप (Founded by Kristina Roth)
इस अनोखे द्वीप की कल्पना की थी टेक इंडस्ट्री की पूर्व CEO Kristina Roth ने. फिनलैंड की कुदरती खूबसूरती से मुतास्सिर होकर उन्होंने ऐसा स्पेस बनाया, जहां औरतें खुद से दोबारा जुड़ सकें. यहां हर चीज दिखावे से दूर, एहसासों के करीब है.
लग्जरी नहीं, अंदरूनी सुकून (Wellness Over Luxury)
यहां सिर्फ आठ महिलाएं ही एक साथ ठहर सकती हैं. योग, मेडिटेशन, जंगलों में सैर, कयाकिंग और पारंपरिक Finnish sauna सब कुछ बिना किसी तय शेड्यूल के. खाना लोकल और हेल्दी होता है, जिसे इत्मीनान से खाया जाता है.
एक ग्लोबल सिस्टरहुड (A Global Sisterhood)
यहां दुनिया भर से लेखक, आर्टिस्ट, फाउंडर्स और प्रोफेसर्स आती हैं. पद और पहचान पीछे छूट जाते हैं. SuperShe Island एक रिसॉर्ट नहीं, बल्कि खुद को सुनने की जगह है. SuperShe Island दिखाता है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में महिलाएं सिर्फ ब्रेक नहीं, बल्कि खामोशी का हक भी चाहती हैं. यह द्वीप उसी चाहत का जवाब है.
ये भी पढ़ें:-77 साल पहले मर गया ये शख्स, लेकिन इसके स्कैम आज भी भारत में जारी, कैसे हो रहा ये खेल
ये भी पढ़ें:-50 टन शकरकंद से लड़ी जा रही है कैंसर की जंग, ट्रेन में मिला फरिश्ता
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं