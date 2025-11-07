विज्ञापन
26 अरबपतियों ने पानी की तरह बहाए 180 करोड़, फिर भी नहीं रोक पाए न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनकर इतिहास रच दिया है. ममदानी को हराने के लिए अमेरिका के 26 अरबपतियों ने जोर लगाया था, 22 मिलियन डॉलर (करीब 180 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम रकम खर्ची थी, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता में आने से नहीं रोक पाए. फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. 

अमेरिका के रईसों ने ममदानी के विरोधी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने खजाने खोल दिए थे. ममदानी का विरोध करने वालों में ब्लूमबर्ग एलपी के सहसंस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग, हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन, एयरबीएनबी के सहसंस्थापक जो गेबिया के अलावा लाउडर फैमिली के सदस्य और एस्टी लाउडर के वारिस प्रमुख थे. 

रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से हरेक ने एक-एक लाख डॉलर का फंड इकट्ठा किया था. ये रकम एंड्रयू कुओमो का समर्थन कर रही पॉलिटिकल एक्शन कमिटी और स्वतंत्र खर्च समितियों को दिया गया था. माइकल ब्लूमबर्ग ने अकेले ही 8 मिलियन डॉलर की रकम डेमोक्रेटिक प्राइमरी में कुओमो के सपोर्ट के लिए दी थी. एकमैन ने 1.75 मिलियन और लाउडर ने 7,50,000 डॉलर दिए थे. 

ममदानी को हराने के लिए किसने लगाया कितना पैसा?

माइकल ब्लूमबर्ग: $8.3 मिलियन
जो गेबिया: $3 मिलियन
विलियम लॉडर और परिवार: $2.6 मिलियन
बिल एकमैन: $1.75 मिलियन
जोनाथन टिश और परिवार: $1.2 मिलियन
जॉन हेस: $1 मिलियन
डैनियल लोएब: $775,000
बैरी डिलर: $500,000
स्टीव व्यान: $500,000
मार्सेला गुआरिनो : $400,000
डेविड वालेंटास: $350,000
रीड हेस्टिंग्स: $250,000
जॉन फिश: $250,000
डेविड लिचेंस्टीन: $250,000
ऐलिस वाल्टन: $200,000
डेबोरा साइमन: $200,000
जेरी स्पीयर: $150,000
स्टेफ़नी कोलमैन: $150,000
डर्स्ट परिवार: $110,000
फिशर परिवार: $110,000
डैनियल ओच: $100,000
केन लैंगोन: $100,000
जेम्स, कैथरीन मर्डोक: $100,000
ब्रूस, सूजी कोवनर: $100,000
रिचर्ड कुर्ट्ज़: $100,000
एल्घनयान परिवार: $100,000

ममदानी के 24 जून को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही 13.6 मिलियन डॉलर की रकम इकट्ठा कर ली गई थी. अपने खिलाफ चल रहे इस कैंपेन से ममदानी भी अनजान नहीं थे. 13 अक्तूबर की एक रैली में उन्होंने खुलेआम कह भी दिया था कि बिल एकमैन और रोनाल्ड लाउडर जैसे अरबपतियों ने इस चुनाव में यह कहकर पानी की तरह पैसा लगाया है कि हम उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं. मैं यहां बताना चाहता हूं कि वे बिल्कुल सही सोच रहे हैं. 

