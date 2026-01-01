जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण के लिए 80 साल से बंद पड़े सबवे स्टेशन को क्यों चुना, क्या है इसका इतिहास

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने निजी तौर पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ले ली है.उन्हें न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई. इस निजी शपथ ग्रहण समारोह के लिए ममदानी ने मैनहट्टन के बंद पड़े ऐतिहासिक सबवे स्टेशन 'सिटी हॉल' को चुना था. ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं, उन्होंने हाथ में कुरान लेकर शपथ ली. मेयर पद की शपथ लेने के बाद ममदानी ने कहा,''यह सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य है.'' वो सिटी हॉल में दोपहर में आयोजित होने वाले सार्वजनिक और औपचारिक समारोह में भी शपथ लेंगे. इसमें दूसरे चुने हुए नेता भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में सीनेटर बर्नी सैंडर्स शपथ दिलाएंगे.

ऐतिहासिक 'सिटी हॉल स्टेशन'कब खुला था

सिटी हॉल स्टेशन न्यूयॉर्क के मूल सबवे स्टेशनों में से एक है. इस सबवे स्टेशन को उसकी शानदार मेहराबदार छतों, झूमरों, कांच के रोशनदानों और मेहराबदार सुरंगों के लिए जाना जाता है. सिटी हॉल स्टेशन से 27 अक्टूबर, 1904 को पहली बार ट्रेन चली थी. यह न्यूयॉर्क की पहली सबवे लाइन का पहला स्टेशन था. यहां से ट्रेनें यात्रियों को ब्रॉन्क्स तक ले जाती थीं. ब्रॉन्क्स ही वह इलाका है, जहां ममदानी ने पढ़ाई की है.समय बीतने के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और ट्रेनों की लंबाई भी बढ़ती गई. इस सबवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म मुड़ा हुआ था. इस वजह से वह नई ट्रेनों के अनुकूल नहीं रहा. इस वजह से 1945 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया. उसी साल नए साल की पूर्व संध्या पर यहां से आखिरी ट्रेन चली थी. इस स्टेशन की छत, पीतल की लाइटें, पार्क की ओर खुलने वाले रोशनदान और हरे-क्रीम रंग की टाइलें इसे खास बनाती हैं.

करीब 80 साल से उपयोग में नहीं होने के बाद भी यह सबवे स्टेशन अच्छी हालत में है. इस स्टेशन को आम लोग दो तरीके से देख पाते हैं न्यूयॉर्क ट्रांजिट म्यूजियम का आधिकारिक टूर पैकेज लेकर या डाउनटाउन जाने वाली छह ट्रेनों से. ये ट्रेनें इस पुराने स्टेशन से होकर गुजरती हैं.

ममदानी के चुनावी वादे

ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसे वादे किए थे. माना जाता है कि उनकी जीत में इन चुनावी वादों का बड़ा हाथ था. इसलिए अपने कार्यकाल की शुरुआत के लिए इस सबवे का चुनाव कर ममदानी दरअसल एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देना चाहते हैं. वो यह भी बताना चाहते हैं कि उनके मन में पुराने समय के लिए सम्मान भी है. इसका एक संदेश यह भी है कि उनकी सरकार आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को तवज्जो देगी.

इस सबवे स्टेशन को लेकर ममदानी का कहना है कि यह स्टेशन उनकी आने वाली सरकार के उद्देश्य का प्रतीक है. उनके मुताबिक, जब 1904 में यह स्टेशन खुला था, तब यह उस न्यूयॉर्क की पहचान था जो सुंदर होने के साथ-साथ बड़े और लोक कल्याण के काम करने के लिए जाना जाता था,जिससे मेहनतकश लोगों की जिंदगी बदल सके. उनका मानना है कि वह उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं.उनकी सरकार की भी मकसद यही होगा. ममदानी ने कहा था कि नए साल की शुरुआत में इसी स्टेशन पर शपथ लेकर वह खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे. इससे वो न्यूयॉर्क के लोगों को नए अवसरों के दौर में ले जाने की जिम्मेदारी को सम्मान के साथ निभाएंगे.

