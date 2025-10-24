किन लोगों को सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर? इन चीजों की गंध होती है पसंद

Mosquito Bite Reasons: मच्छर सभी को काटते हैं. रात में सोने में खलल डाल देते हैं. इनका काटना सबको झुंझलाता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को ये ज्यादा काटते हैं. इसका कारण सिर्फ बदकिस्मती नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और बॉडी की गंध है. नए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग शराब या बीयर पीते हैं या रोज नहाते नहीं उनके पास मच्छर ज्यादा मंडराते हैं. इसके अलावा भी कई कारण हैं, जिनकी वजह से किसी-किसी को मच्छर ज्यादा काटते हैं. मच्छर 350 फीट दूर से भी इंसान की गंध पकड़ लेते हैं. उन्हें कुछ चीजों की गंध बहुत पसंद होती है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों कों मच्छर ज्यादा काटते हैं और कौन सी चीज की गंध उन्हें ज्यादा पसंद होती है.



1. बीयर और शराब पीने वालों पर टूट पड़ते हैं मच्छर

नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने हजारों मादा मच्छरों पर एक रिसर्च की. इसमें पता चला कि, जिन्होंने शराब पी रखी थी, उन्हें मच्छर 1.35 गुना ज्यादा काटते हैं. ये शराब नहीं बल्कि शरीर की बदली हुई गंध होती है, जो मच्छरों को खींचती है. शराब पीने के बाद शरीर से निकलने वाली स्मेल और गर्मी मच्छरों के लिए आकर्षण बन जाती है.



2. रोज न नहाने वालों को ज्यादा लगते हैं मच्छर

अगर आप रोज नहीं नहाते या सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो मच्छरों को आपका शरीर और भी अच्छा लगने लगता है. रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज स्नान करते हैं और सनस्क्रीन लगाते हैं, उनके आसपास मच्छर कम भिनभिनाते हैं. यानी मच्छरों से बचना है तो शरीर को क्लीन और फ्रेश रखें.



3. जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है

पसीना मच्छरों के लिए सबसे बड़ा इनविटेशन है. हमारे पसीने में लैक्टिक एसिड और अमीनो एसिड जैसे तत्व होते हैं, जिनकी गंध मादा मच्छरों को बहुत भाती है. इसलिए एक्सरसाइज के बाद या गर्मी में मच्छर ज्यादा परेशान करते हैं.



4. जिनकी बॉडी हीट ज्यादा होती है

जिन लोगों की बॉडी ज्यादा गर्म रहती है, जैसे कि मोटे लोग या खिलाड़ी, उन्हें भी मच्छर ज्यादा काटते हैं. इसका कारण है कि गर्म शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और हीट मच्छरों को अपनी ओर बुलाती है.



5. O ब्लड ग्रुप वाले लोग

शोध बताते हैं कि O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं. जो इस ब्ल़ड ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी त्वचा से निकलने वाले कुछ खास रासायनिक तत्व मच्छरों को आकर्षित करते हैं. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, तो मच्छरों से बचाव के लिए एक्स्ट्रा सावधानी रखें.



6. गहरे रंग के कपड़े पहनने वाले

मच्छर गहरे रंगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू या डार्क ग्रे. इसलिए कोशिश करें कि खासकर शाम के समय हल्के रंगों के कपड़े पहनें और शरीर को अच्छे से ढकें. शाम को बच्चों को आधी बाजू के कपड़े न पहनाएं और पैरों को ढककर रखें.

मच्छरों से बचने के आसान उपाय