डेंगू का मच्छर अगर दिन में काटता है तो रात में क्या करता है? जान लीजिए जवाब

बरसात का मौसम शुरू होते ही मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है, सर्दियों से ठीक पहले मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते हैं और कई बार ये जानलेवा हो जाते हैं. डेंगू भी एक ऐसी ही बीमारी है, जो मच्छर के काटने से होती है और कई लोगों के लिए काफी खतरनाक है. आपने जरूर सुना होगा कि डेंगू के मच्छर हमेशा दिन में ही काटते हैं, इसीलिए इस दौरान बचाव करना काफी जरूरी है. अब सवाल ये है कि अगर डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं तो वो रात में क्या करते हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं.

मादा मच्छर फैलाता है डेंगू

डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को फैलाने वाले मच्छर का नाम एडीज एजिप्टी (Aedes aegypti) है. ये एक मादा मच्छर होता है, जो घर के आपसास मौजूद साफ पानी में पनपते हैं. इस मच्छर के काटने के दो से तीन दिन बाद तबीयत बिगड़ने लगती है और तेज बुखार के साथ साथ बदन दर्द शुरू हो जाता है.

कैसा दिखता है ये मच्छर?

कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि डेंगू के मच्छर की पहचान कैसे कर सकते हैं. इसके लिए आपको मच्छर को करीब से देखना होगा. अगर मच्छर के शरीर और पैरों में हल्की सफेद धारियां बनी हैं तो ये डेंगू का मच्छर हो सकता है. ये आमतौर पर छोटे और गहरे रंग के होते हैं. आमतौर पर दिन के उजाले में एक्टिव दिखने वाले मच्छर डेंगू के होते हैं.

स्विमिंग कॉस्टयूम पर तिरंगा लगाने को लेकर विवाद, झंडे से जुड़े ये नियम नहीं जानते होंगे आप

दिन में क्यों काटते हैं ये मच्छर?

एक सवाल ये भी है कि एडीज एजिप्टी नाम के ये मच्छर दिन में ही क्यों काटते हैं. डेंगू फैलाने वाले इन मच्छरों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये बाकी मच्छरों की तरह रात में एक्टिव नहीं होते हैं. सुबह से लेकर शाम को सूर्यास्त तक इनके काटने और एक्टिव होने का वक्त है. इन मच्छरों को दिन में अपना शिकार करना पसंद होता है. वहीं जानवरों की तुलना में ये इंसानों का खून ज्यादा पसंद करते हैं.

रात में क्या करते हैं डेंगू के मच्छर?

डेंगू फैलाने वाले ये मच्छर रात में शांत रहते हैं और आपके दरवाजे, आलमारी या फिर बेड के पीछे छिप जाते हैं. हालांकि कृत्रिम तेज लाइट में भी कई बार ये मच्छर उड़ान भरते हैं और आपको रात में भी काट सकते हैं. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका रात में सोने का वक्त होता है, वैसे ही डेंगू के ये मच्छर रात को आराम करते हैं और सुबह रोशनी होते ही एक्टिव हो जाते हैं. ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, ऐसे में ज्यादातर घुटनों के नीचे काटते हैं.