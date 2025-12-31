सरकारी कॉलेजों में बंपर नौकरी! UKPSC ने की लेक्चरर भर्ती 2026 की घोषणा, कैसे करें अप्लाई? 

UKPSC Lecturer Recruitment 2026: सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका आया है. उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (UKPSC) ने लेक्चरर भर्ती 2026 की घोषणा कर दी है. इस भर्ती के तहत सैकड़ों पदों पर नियुक्ति होगी. अगर आप योग्य हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए है. जानिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी...

कितनी वैकेंसी और कहां अप्लाई करें?

UKPSC ने कुल 808 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें जनरल ब्रांच में 725 और महिला ब्रांच में 83 पद शामिल हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाना होगा.

एप्लीकेशन की तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 20 जनवरी 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर आवेदन करें.

Lecturer Recruitment 2026: सिलेक्शन प्रोसेस

भर्ती प्रक्रिया में दो चरण लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे. लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस जैसे विषय शामिल होंगे.

Lecturer Recruitment 2026: योग्यता क्या चाहिए?

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए.

साथ ही B.Ed या L.T. डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना जरूरी है.

न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है.

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.

Lecturer Recruitment 2026: अप्लाई प्रोसेस

स्टेप 1: UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबपेज से UKPSC लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2026 लिंक चुनें.

स्टेप 3: इसके बाद, पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

स्टेप 4: अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी डालें.

स्टेप 5: उसके बाद, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटो की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें, कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करें और सबमिट करें.

स्टेप 6: कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

