उत्तराखंड में कब पड़ेगी बर्फ? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, जानें- किन इलाकों में होगा सबसे ज्यादा असर

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 5 दिन में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 जनवरी से 27 जनवरी तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना रहने वाली है. उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 जनवरी के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

पिछले लंबे समय से सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और कब आसमान से पानी बरसेगा. लगातार लंबे समय से इंतजार करने के बाद उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र एक अच्छी खबर लेकर आया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट में लिखा गया है कि 22 जनवरी से 27 जनवरी तक प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश.

इन इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट में 2800 मीटर और उसे ऊंचाई वाले बर्फबारी की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है.

बर्फबारी की एडवाइजरी जारी

23 जनवरी को मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बर्फबारी होगी. साथ ही बारिश की भी संभावना है . मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस दौरान 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद होने की संभावना है . इन क्षेत्रों में बिजली की लाइन और पानी की पाइपलाइन के प्रभावित होने की भी संभावना हो सकती है. एडवाइजरी में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों खासकर संवेदनशील क्षेत्र के अलग-अलग स्थान पर भूस्खलन और अन्य कारणों से सड़कों के अवरुद्ध होने की संभावना है. भारी बर्फबारी के चलते तापमान के नीचे गिरने के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है. भारी बर्फबारी गिरने की वजह से सड़कों पर फिसलन की भी संभावना बनी रहेगी.

लोगों को बिजली-पानी के बैकअप की सलाह

मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी में राज्य सरकार को भी सलाह दी गई है कि वह अपने अधिकारियों को अलर्ट रखें. 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने वाली मशीनों की तैनाती समय पर कर लें. लोगों को भी सलाह दी गई है कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली कटौती और ठंड की स्थिति से निपटने के लिए बिजली का बैकअप और वैकल्पिक व्यवस्था कर लें. वही पर्याप्त मात्रा में भोजन और प्राथमिक दवाएं भी अपने साथ रखें। लोगों को यह भी सलाह दी गई है की पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने में सावधानी बरतें. क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होने से फिसलन भरी सड़कों पर चलना अत्यंत खतरनाक हो सकता है. इसलिए सावधानीपूर्वक फिसलन भरे इलाकों में चलने और सड़क साफ होने का इंतजार करने की भी सलाह दी गई है.

एडवाइजरी में कहा गया है कि भारी बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने पालतू जानवरों के लिए चारा जमा कर लें और पालतू जानवरों को सुरक्षित आश्रय में रखें. एवलांच संभावित क्षेत्र के पास प्रतिष्ठानों बस्तियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम अपडेट (22–27 जनवरी)-

22 जनवरी:

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं‑कहीं हल्की बारिश की संभावना.

23 जनवरी:

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी.

पहले से जारी भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट (2800 मीटर से ऊपर) लागू रहेगा.

24 जनवरी:

ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना.

25 जनवरी:

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी संभावित.

26 जनवरी:

उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश.

2800 मीटर से ऊपर हल्की बर्फबारी.

27 जनवरी:

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों (2800 मीटर से ऊपर) में बर्फबारी की संभावना.