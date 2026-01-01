विज्ञापन

बर्फबारी में पूल में मस्ती करते हुए इस एक्ट्रेस ने किया नए साल का स्वागत, लोग बोले- एक डोलो रात को ले लेना

आहाना कुमरा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन्हें देख सोशल मीडिया पर लोग सर्दी की शिकायत करना भी भूल गए.

आहाना कुमरा का न्यू ईयर सेलिब्रेशन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस आहाना कुमरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जॉर्जिया पहुंचीं. वहां से उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की कि सर्दियों में इन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी. दरअसल आहाना कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच पूल में चिल करती दिखीं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वो पिंक कलर की बिकिनी पहने पूल में रिलैक्स करती नजर आ रही हैं. स्नो फॉल के बीच हॉट पूल में आहाना इंस्टाग्राम पर फैन्स को फिटनेस गोल्स भी दे रही हैं.

बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडे मौसम के बीच गर्म पानी के पूल में उतरकर आहाना ने ठंड और गर्मी के इस अनोखे कंट्रास्ट को खूब एंजॉय किया. उनकी ये तस्वीरें देखकर फैंस हैरान हैं कि इतनी कम टेम्परेचर में भी वो कितनी कम्फर्टेबल और स्टाइलिश लग रही हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि 2025 की खुशियों, दोस्ती और सक्सेस के लिए वो आभारी हैं और अब 2026 को और भी बड़े, बोल्ड और ब्राइट तरीके से जीने का प्लान है. ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जहां लोग उनकी हिम्मत और ग्लैमरस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

आहाना कुमरा किसे कर रही हैं डेट?

आहाना कुमरा का नाम धुरंधर स्टार दानिश पंडोर के साथ जोड़ा जा रहा है. दरअसल दानिश के बर्थडे पर आहाना ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनके बाद ऐसा लगा कि आहाना ने एक तरह से अपना रिश्ता कनफर्म किया. हालांकि इस बारे में आहाना और दानिश दोनों ने ही इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है. हालांकि फैन्स इनके रिश्ते की अपडेट से खासे एक्साइटेड थे. देखना होगा कि आगे इस खबर पर और क्या अपडेट आती है. वर्कफ्रंट पर बात करें तो आहाना हाल में 'राइज एंड फॉल' में नजर आई थीं. फिल्मों के बारे में बात करें तो साल 2022 में वह सलाम वेंकी नाम से एक फिल्म में नजर आई थीं. वहीं दानिश पंडोर के लिए 2026 एक बार फिर बड़ा साबित होने वाला है क्योंकि वह धुरंधर के सेकेंड पार्ट धुरंधर-2 में भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है.

