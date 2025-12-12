उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, गंगोत्री धाम में जम गए नदी- झरने, घरों में पीने का पानी तक नहीं आ रहा

उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तरकाशी जिले में सूखी ठंड के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम में नदियां जमने लगी हैं. गंगोत्री धाम समेत अन्य जगहों पर पानी की आपूर्ति बंद हो गई है. साथ ही वहां लोहे के पाइप फटने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

बारिश और बर्फबारी नहीं, फिर भी माइनस में पारा

भले ही बीते कुछ दिनों से गंगोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन गंगोत्री धाम में इन दिनों बिना बारिश और बर्फबारी के भी न्यूनतम तापमान माइनस 1 से 10 डिग्री तक जा रहा है. वहीं हर्षिल घाटी में दिन में अधिकतम तापमान चार से पांच डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है. शाम 4 बजे के बाद तापमान माइनस 1 से देर रात तक माइनस 8 डिग्री न्यूनतम जा रहा है. यही वजह है कि निचले क्षेत्रों में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है और पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है.

सूखी ठंड से पहाड़ों पर बुरा हाल, बारिश के आसार नहीं

आधा दिसंबर निकलने को है लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से सूखी ठंड तेजी से पड़ रही है, जिसका असर पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है. सुबह और शाम के समय ठंड काफी बढ़ गई है. हालांकि दिन की धूप लोगों को राहत दे रही है. बारिश के आसार तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं. मौसम विभाग ने भी 18 दिसंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई है. बारिश नहीं होने, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पर्वतीय क्षेत्र में पाला पड़ने से ठंड ज्यादा बढ़ रही है.

नदियां जम गईं, पीने के पानी की किल्लत

पर्वतीय क्षेत्रों जैसे, चमोली की नीति घाटी और उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में नदी झरने और छोटी नदियां जम गई है. ठंड ज्यादा होने से लोगों के सामने पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है, क्यों कि पानी के पाइप ठंड की वजह से जम गए हैं. जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है.

18 दिसंबर को कैसा रहेगा तापमान?

बद्रीनाथ क्षेत्र में अधिकतम तापमान माइनस 6 और न्यूनतम तापमान माइनस 12 डिग्री रह सकता है.

जोशीमठ में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रह सकता है.

केदारनाथ में अधिकतम तापमान जीरो डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 6 डिग्री रह सकता है.

गंगोत्री में अधिकतम तापमान जीरो डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 8 डिग्री रह सकता है.

यमनोत्री में अधिकतम तापमान 9 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 0 डिग्री रह सकता है.

नैनीताल में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 9 डिग्री रह सकता है.

मसूरी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 7 डिग्री रह सकता है

मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री रह सकता है.

लैंसडाउन में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 6 डिग्री रह सकता है.

औली में अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 6 डिग्री रह सकता है

उत्तराखंड में बढ़ती सर्दी के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क में अवैध शिकार रोकने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गोमुख समेत केदारताल ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं.