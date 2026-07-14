उत्तराखंड में 19 लाख वोटरों पर संकट, SIR के बाद जारी हुई नई वोटर लिस्ट, भेजे जाएंगे नोटिस

उत्तराखंड में SIR के पहले चरण के बाद मंगलवार, 07 जुलाई को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी की गई वोटर लिस्ट में उत्तराखंड के 7,133,785 मतदाताओं को शामिल किया गया है. इसमें प्रदेश के 19 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में विसंगतियों के कारण उन्हें चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे. 11 सितंबर तक नोटिस और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर सुनवाई होगी.

पहले चरण की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

उत्तराखंड में SIR के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में 7,133,785 वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं. लगभग 19 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम कट सकते हैं; हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि इन 19 लाख मतदाताओं के विवरण में विभिन्न तरह की विसंगतियां प्राप्त हुई हैं. इन विसंगतियों में नाम का गलत होना, नाम की स्पेलिंग ठीक न होना, पिता के नाम में गलती, पते में गलती या फिर अपना पता बदलना शामिल है. इस संबंध में इन्हें जल्द ही नोटिस सर्व किए जाएंगे.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतिरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ (DEO) या ईआरओ (ERO) को दिए गए हैं. वहीं, उत्तराखंड में मतदान केंद्रों की संख्या जो पहले 11,733 थी, अब बढ़कर 12,543 हो गई है.

SIR के पहले चरण की वोटर लिस्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में इस प्रकार से वोटर बने हैं, जिसमें 52.20 प्रतिशत पुरुष वोटर हैं जिनकी संख्या 3,723,614 है. वहीं 47.80 प्रतिशत महिला वोटर हैं जिनकी संख्या 3,409,954 है. राज्य में 0.01% थर्ड जेंडर भी हैं जिनकी कुल संख्या 217 है. इस प्रकार कुल वोटरों की संख्या 7,133,785 है.

जिलावार मतदाता सूची

जिला पुरुष वोटर महिला वोटर थर्ड जेंडर कुल वोटर हरिद्वार 664,795 581,323 101 1,246,219 नैनीताल 361,533 331,781 11 693,325 अल्मोड़ा 246,337 225,596 5 471,938 ऊधम सिंह नगर 606,826 548,817 29 1,155,672 पिथौरागढ़ 174,190 167,304 3 341,497 बागेश्वर 103,273 97,646 0 200,919 चंपावत 99,449 89,474 1 188,924 चमोली 139,995 132,191 1 272,187 उत्तरकाशी 116,993 107,423 1 224,417 रुद्रप्रयाग 91,268 89,518 0 180,786 टिहरी गढ़वाल 241,352 222,272 4 463,628 पौड़ी गढ़वाल 262,254 241,205 9 503,468 देहरादून 615,349 575,404 52 1,190,805

क्या है नाम कटने और सुधार की प्रक्रिया?

उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 8,455,994 थी, लेकिन इसके बाद प्री-एसआईआर के अंतिम चरण के दौरान मतदाताओं की संख्या 7,960,762 बताई गई. यानी इस दौरान 495,232 मतदाताओं के नाम कट चुके थे. वहीं, एसआईआर के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 7,960,762 में से अब 7,133,785 बताई गई है, यानी कि लगभग 826,977 मतदाताओं के नाम और कट गए हैं.

जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ऑफलाइन मोड में अपने संबंधित बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड में ईसीआई (ECI) के वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार का कार्य किया जा सकता है. वर्तमान में फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ एनेक्सचर 4 भरना अनिवार्य है.

जिलावार डिजिटाइजेशन और अनकलेक्टेबल वोटर स्थिति

जिला कुल वोटर डिजिटाइज्ड वोटर (%) कुल अनकलेक्टेबल वोटर (%) उत्तरकाशी 242,822 224,417 (92.42%) 18,405 (7.58%) चमोली 295,623 272,187 (92.07%) 23,436 (7.93%) रुद्रप्रयाग 191,595 180,786 (94.36%) 10,809 (5.64%) टिहरी गढ़वाल 507,253 463,628 (91.40%) 43,625 (8.60%) देहरादून 1,376,813 1,190,805 (86.49%) 186,008 (13.51%) हरिद्वार 1,376,422 1,246,219 (90.54%) 130,203 (9.46%) पौड़ी गढ़वाल 554,827 503,468 (90.74%) 51,359 (9.26%) पिथौरागढ़ 368,933 341,497 (92.56%) 27,436 (7.44%) बागेश्वर 213,929 200,919 (93.92%) 13,010 (6.08%) अल्मोड़ा 527,423 471,938 (89.48%) 55,485 (10.52%) चंपावत 206,642 188,924 (91.43%) 17,718 (8.57%) नैनीताल 765,135 693,325 (90.61%) 71,810 (9.39%) ऊधम सिंह नगर 1,333,345 1,155,672 (86.67%) 177,673 (13.33%)

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