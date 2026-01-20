सावधान! अभी गर्मी नहीं आई, बदरा छाएंगे-झमाझम बारिश होगी, यूपी-उत्तराखंड से दिल्ली तक 7 दिन बदला रहेगा मौसम

Rain Alert IMD Weather Updates: उत्तर भारत में पिछले तीन दिनों से ऐसा लग रहा है कि सर्दी गायब हो गई है, कोहरा भी दिल्ली एनसीआर से लापता हो गया है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी आ गए हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मौसम बदलने वाला है.भारत मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले सात दिन में हिमालय क्षेत्र में बारिश होने का अनुमान है.कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तक 21 से 27 जनवरी के बीच बारिश होने के आसार हैं. हिमाचल प्रदेश औऱ उत्तराखंड में 23 जनवरी को भारी बरसात होने की संभावना है. जबकि कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश

भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश 22 से 24 जनवरी के बीच छिटपुट से लेकर तेज बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में अभी कोहरा यूं ही सताता रहेगा. मौसम में बदलाव के साथ हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी.

शीत लहर गायब, गर्मी का अहसास

मौसम विभाग का कहना है कि 20 से 26 जनवरी के बीच 7 से 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचेगा. जबकि 23 जनवरी को सबसे तेज गर्मी का अहसास होगा और टेंपरेचर 9 से 11 डिग्री पहुंच जाएगा. इन सात दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. जबकि कोहरा काफी कम रहेगा.

दिल्ली में 23 जनवरी को बारिश

दिल्ली एनसीआर में 23 जनवरी को बादल छाने के बीच हल्की से लेकर तेज बारिश कई इलाकों में हो सकती है. इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की चेतावनी भी जारी की गई है. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगे. हालांकि सुबह के वक्त हल्का मध्यम कोहरा भी दिखेगा.

22 जनवरी को आसमान में बादलों के साथ हल्के और मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा

24 जनवरी को भी बादल छाएंगे और 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी

25 जनवरी को भी बादल छाये रहने के साथ सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखाई देगा

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बादल छाने के साथ हल्का और मध्यम स्तर का कोहरा दिखेगा.

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन दिन बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में 23 और 24 जनवरी को बारिश हो सकती है. जबकि वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 से 24 जनवरी तक बरसात हो सकती है. उत्तराखंड में 23 से 26 जनवरी तक चार दिनों तक बारिश देखने को मिल सकती है. दिल्ली में 22 और 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन बारिश का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार भी हैं.