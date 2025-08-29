VIDEO: डरा रहा मंदाकिनी का ये सैलाब... केदारघाटी में न टूट पड़े कहर? रुद्रप्रयाग से चमोली तक हिल गए हाईवे

- उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है.
- केदारघाटी में भीषण बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.
- मंदाकिनी नदी का तेज बहाव और उसके रौद्र रूप के कारण इलाके में भारी जोखिम पैदा हो गया है.
हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ही नहीं उत्तराखंड में भी बारिश (Uttarakhand Rain) इन दिनों कहर बनकर टूट रही है. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी के जल स्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है. वहीं केदारघाटी में हाहाकार मचा हुआ है. हर तरफ खतरा मंडरा रहा है. पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.
मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप
सामने आए वीडियो में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है. नदी पूरी तरह से उफान पर है और तेजी से बह रही है. नदी का बहाव डरा देने वाला है. नदी के बहाव को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात खराब, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट#Uttarakhand | #Rain pic.twitter.com/LPzinUIQXE— NDTV India (@ndtvindia) August 29, 2025
वहीं दूसरे वीडियो में क्षतिग्रस्त हाईवे को देखा जा सकता है. सड़क पर मलबा नजर आ रहा है, जिसे हटाने का काम क्रेन से किया जा रहा है. पहाड़ी रास्ते पहले से ही बहुत संकरे हैं. ऊपर से इन पर पहाड़ों का मलबा आने से काफी परेशानी हो रही है. वाहन फंस गए हैं. वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.
रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार रात को हुई भारी बारिश की वजह से सिरोबगड़, बांसवाड़ा (स्यालसौड़) और कुंड से चौपता के बीच 4 अलग-अलग जगहों पर हाईवे बाधित हो गया है.
उत्तराखंड को बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग ने राज्य के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. चार जिलों देहरादून, नैनीताल ,बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश में भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट और उत्तरकाशी ,रुद्रप्रयाग ,चमोली, टिहरी ,पौड़ी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
