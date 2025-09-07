विज्ञापन
पढ़ाई का जुनून... लैंडस्‍लाइड में गायब हो गई थी सड़क, हेलीकॉप्‍टर से एग्‍जाम देने पहुंचे राजस्‍थान के 5 छात्र

उत्‍तराखंड में मुनस्‍यारी तक के लिए छात्रों ने हेलीकॉप्‍टर किराये पर लिया और हवा में उड़कर परीक्षा केंद्र पहुंच गए. हल्‍द्वानी से मुनस्‍यारी व मुनस्‍यारी से वापसी में इन पांचों को 52 हजार रुपये हेलीकॉप्‍टर किराये पर खर्च करने पड़े.

पढ़ाई का जुनून... लैंडस्‍लाइड में गायब हो गई थी सड़क, हेलीकॉप्‍टर से एग्‍जाम देने पहुंचे राजस्‍थान के 5 छात्र
उत्‍तराखंड में परीक्षा देने हेलीकॉप्‍टर से पहुंचे राजस्‍थान के परीक्षार्थी...
  • राजस्‍थान के पांच छात्रों ने भारी बारिश और लैंडस्‍लाइड के बावजूद उत्तराखंड में बीएड परीक्षा में भाग लिया.
  • मुनस्‍यारी में परीक्षा केंद्र था, लेकिन सड़क बंद होने से हल्‍द्वानी से आगे नहीं बढ़ पाए परीक्षार्थी.
  • परीक्षा देने के लिए छात्रों ने हेलीकॉप्‍टर किराए पर लेकर मुनस्‍यारी का सफर किया, कुल खर्च 50,000 से अधिक रहा.
मुनस्‍यारी:

मन में अगर पढ़ाई को लेकर जुनून हो, तो फिर वह नदी, बाढ़ और पहाड़ सब लांघ जाता है. ऐसे लोगों के सामने हर मुश्किल बहुत छोटी लगती है. ऐसी ही एक मिसाल उत्‍तराखंड मुक्‍त विश्‍वविद्यालय की सेमेस्‍टर परीक्षा में हिस्‍सा लेने के लिए राजस्‍थान के आए पांच परीक्षार्थियों ने पेश की है. उत्‍तराखंड में कई बादल फटने और तेज बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्‍लाइड हो रही है. पूरे के पूरे पहाड़ दरक गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है. ऐसे हालात में राजस्‍थान के 5 परीक्षार्थियों को बीएड की परीक्षा देने के लिए मुनस्‍यारी पहुंचना था. लेकिन इन मुश्किलों के आगे इन परीक्षार्थियों ने घुटने नहीं टेके और पहाड़ों को लांघ कर परीक्षा केंद्र पहुंच गए.      

मुनस्‍यारी में था सेंटर, लेकिन...

उत्‍तराखंड मुक्‍त विश्‍वविद्यालय के बीएड के सेमेस्‍टर एग्‍जाम में हिस्‍सा लेने के लिए राजस्‍थान के पांच परीक्षार्थियों उमरम जाट, मगराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और लकी चौधरी का मुनस्‍यारी में सेंटर था, लेकिन सड़क बंद होने से परीक्षार्थी हल्‍द्वानी से आगे नहीं बढ़ पाए. इन लोगों ने कई टैक्‍सी वालों से संपर्क किया, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं था. समस्‍या बड़ी थी, क्‍योंकि समय पर एग्‍जाम देने के लिए पहुंचना था, नहीं तो पूरा एक साल खराब हो सकता था. ऐसे में इन परीक्षार्थियों ने हेलीकॉप्‍टर से मुनस्‍यारी जाने का निर्णय किया. 

52 हजार में हेलीकॉप्‍टर किराए पर लिया

मुनस्‍यारी तक के लिए छात्रों ने हेलीकॉप्‍टर किराये पर लिया और हवा में उड़कर परीक्षा केंद्र पहुंच गए. हल्‍द्वानी से मुनस्‍यारी व मुनस्‍यारी से वापसी में इन पांचों को 52 हजार रुपये हेलीकॉप्‍टर किराये पर खर्च करने पड़े. इन लोगों ने परीक्षा देने के लिए 10,400 रुपये प्रति छात्र खर्च किए. छात्रों के परीक्षा के लिए लिये गए इस निर्णय के बाारे में जिसने भी सुना, वो इनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह पाया. सोशल मीडिया पर भी इन छात्रों की जमकर सराहना हो रही है.  

लगा साल बर्बाद हो जाएगा...

हेलीकॉप्‍टर में एग्‍जाम सेंटर पहुंचे उमरम ने मीडिया को बताया, 'हल्‍द्वानी पहुंच कर हम निराश हो रहे थे. एक समय हमें ऐसा लगा कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे. हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा् तभी किसी ने हमें बताया कि हेरिटेज एविएशन नाम की एक कंपनी मुनस्यारी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देती है. सड़क से हल्द्वानी से मुनस्यारी की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है; इसमें लगभग 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से यह दूरी 25-30 मिनट में पूरी हो गई. इसके लिए हमने पैसे का मुंह नहीं देखा और हेलीकॉप्‍टर बुक कर परीक्षा देने पहुंच गए. 

